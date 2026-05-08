"Putin este gata să negocieze cu toată lumea. A spus-o în repetate rânduri", a declarat Dmitri Peskov în timpul conferinței sale de presă telefonice zilnice, comentând un articol publicat de Financial Times, conform căruia liderii UE se pregătesc pentru posibile negocieri cu președintele rus.

Publicația a subliniat că președintele Consiliului European, Antonio Costa, a considerat că există "potențial" pentru ca UE să negocieze cu președintele rus Vladimir Putin, un astfel de demers fiind sprijinit de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Rusia spune că este deschisă dialogului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat că Rusia este dispusă să avanseze către dialog "în aceeași măsură în care sunt dispuși europenii".

"Partea rusă nu a fost cea care a inițiat înghețarea relațiilor noastre. A fost, mai precis, o inițiativă din partea Bruxelles-ului și a unor capitale europene", a declarat Peskov.

Din acest motiv, a susținut în continuare purtătorul de cuvânt al Kremlinului, "după poziția pe care au adoptat-o europenii, nu vom fi noi cei care să inițieze contactele".

Relațiile dintre Bruxelles și Moscova rămân tensionate

Relațiile dintre Bruxelles și Moscova, deja deteriorate de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea în 2014 și de conflictul din Donbas, au atins punctul lor cel mai scăzut după începutul războiului din Ucraina.