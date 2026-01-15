Sondaj: Mai mult de jumătate dintre cetățenii UE se tem de un mare război european. Încrederea în SUA se prăbuşeşte

Stiri externe
15-01-2026 | 15:54
Oameni pe strada
Shutterstock

Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi, citat de agenţia EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Sondajul, efectuat în noiembrie 2025 în 21 de ţări pe un eşantion de 25.949 de persoane, mai susţine că aliaţii SUA, în special cei din Europa, se simt tot mai distanţi faţă de SUA şi majoritatea europenilor nu mai văd în această ţară un aliat de încredere.

"Acest sondaj arată că lumea crede că Occidentul a murit", spune cofondatorul şi directorul ECFR, Mark Leonardo.

Deşi sondajul a fost efectuat înaintea intervenţiei militare ordonate de preşedintele american Donald Trump în Venezuela, multe dintre tendinţele regăsite în interpretarea cercetării ar putea fi consolidate de această acţiune.

Sondajul a fost publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford.

Citește și
Lituania, soldati, armata
Euronews: Lituania, țară membră NATO, se pregătește pentru un posibil război. Germania a trimis deja trupe: ”Un semnal clar”

China, văzută ca viitoarea mare putere globală

Printre concluziile sondajului se regăseşte şi aceea că oamenii în general se aşteaptă ca influenţa globală a Chinei să crească în următorul deceniu. Cetăţenii intervievaţi în Africa de Sud, Brazilia şi Turcia sunt cei care manifestă cel mai mult această percepţie, cu procente de 83%, 72% şi, respectiv, 63%.

Pe de altă parte, majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană estimează că China va deveni lider mondial în dezvoltarea tehnologiilor de energie regenerabilă, o opinie mai puternică în comparaţie cu cea manifestată în urmă cu doi ani.

În contrast cu aşteptările faţă de China, respondenţii din Uniunea Europeană, China şi Ucraina nu se aşteaptă ca Statele Unite să câştige mai multă influenţă globală în următorul deceniu, opinie observată inclusiv în rândul americanilor intervievaţi. În plus, numai 16% dintre cetăţenii UE (procent pe ansamblul statelor UE, fără defalcare pe ţări) consideră Statele Unite un aliat, în timp ce 20% le văd ca pe un inamic.

Mai mult, 55% dintre cetăţenii Uniunii Europene şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la un posibil mare război european, 57% cu privire la armele nucleare, în timp ce 40% sunt îngrijoraţi de o invazie rusă în ţara lor.

De asemenea, 46% dintre europenii intervievaţi în sondaj nu cred că UE este o putere capabilă să concureze de la egal la egal cu Statele Unite şi cu China, iar aproape jumătate (49%) se îndoiesc că viitorul rezervă ceva bun pentru ţările lor.

Rusia îşi schimbă percepţia: Europa, adversar principal

Percepţiile despre Europa s-au schimbat cu precădere rândul respondenţilor din Rusia, care văd acum Europa ca un adversar, într-o proporţie de 51%, comparativ cu 42% anul trecut.
În schimb, mai puţini ruşi consideră Statele Unite un adversar, numai 37%, faţă de 48% anul trecut şi 64% în 2024.

Respondenţii din China sunt printre cei din puţinele ţări care încă cred că UE este o mare putere, 59% dintre chinezii intervievaţi având această percepţie.

Comentând rezultatele sondajului, Mark Leonard afirmă că politica preşedintelui american Donald Trump a avut ca efect scăderea popularităţii Statelor Unite în rândul aliaţilor săi şi a contribuit la plasarea Chinei într-o poziţie privilegiată.

La rândul său, co-autorul interpretării sondajului, istoricul Timothy Garton Ash crede că "europenii conştientizează în sfârşit realitatea dură a unei lumi post-occidentale". "Recunoscând că nu se mai pot baza nici pe SUA, nici pe China, (europenii) se întreabă dacă se pot baza pe ei înşişi", mai remarcă acesta.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, europa,

Dată publicare: 15-01-2026 15:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

Euronews: Lituania, țară membră NATO, se pregătește pentru un posibil război. Germania a trimis deja trupe: ”Un semnal clar”
Stiri externe
Euronews: Lituania, țară membră NATO, se pregătește pentru un posibil război. Germania a trimis deja trupe: ”Un semnal clar”

Lituania, o țară mică din blocul european, se pregătește pentru un posibil război, transmite Euronews, care precizează că acest stat se concentrează pe consolidarea securității sale, ca răspuns la noua incertitudine din ordinea de securitate europeană.

Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile
Stiri externe
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile

Pentru prima dată de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Franţa s-au înregistrat în 2025 mai multe decese decât naşteri, chiar dacă populaţia a crescut uşor cu 0,25%, ajungând la 69,1 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026. 

NYT: Posibilă crimă de război făcută de Armata SUA în noul ei război. Tactica interzisă pe care americanii ar fi folosit-o
Stiri externe
NYT: Posibilă crimă de război făcută de Armata SUA în noul ei război. Tactica interzisă pe care americanii ar fi folosit-o

Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times (NYT).

UE ar putea trimite trupe și nave de război în cazul unei invazii americane în Groenlanda. Comisar: „Ar fi sfârșitul NATO”
Stiri externe
UE ar putea trimite trupe și nave de război în cazul unei invazii americane în Groenlanda. Comisar: „Ar fi sfârșitul NATO”

Tratatul UE obligă statele membre să ofere asistență în cazul unei agresiuni, a amintit comisarul european Andrius Kubilius, referindu-se la o posibilă anexare a Groenlandei de către SUA.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59