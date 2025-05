Nava spațială rusească abandonată Kosmos 482 ar putea lovi Pământul astăzi. A fost construită de Uniunea Sovietică în 1972

Cele mai recente previziuni ale Agenției Spațiale Europene (ESA) arată că Kosmos 482 Descent Craft este gata să reintre în atmosfera Pământului la aproximativ 2:26 a.m. EDT (06:26 GMT) sâmbătă, 10 mai.

Incertitudinea predicției este de plus sau minus 4,35 ore, ceea ce ne oferă o fereastră de reintrare estimată la aproximativ 10 p.m. EDT vineri (9 mai) până la 7 a.m. EDT sâmbătă, potrivit LIVE Science, care citează ESA.

Kayhan Space, o companie de tehnologie spațială din Colorado care a urmărit, de asemenea, nava, preconizează o fereastră de reintrare și mai îngustă. La ora transmiterii acestei știri, ultima estimare a companiei prevede un moment de reintrare la 2:28 a.m. ET (6:28 GMT) pe 10 mai, plus sau minus 2,4 ore.

"Densitatea atmosferică la altitudini mai mici (50 - 300 km) [30 - 185 mile] este foarte incertă, ceea ce poate duce la incertitudini mari de predicție", a declarat Derek Woods, inginer astrodinamic senior la Kayhan Space, într-un comentariu pentru Live Science.

Unde va ateriza Kosmos 482

Căzând ca un meteorit prin atmosferă, nava cu o lățime de aproximativ 3 picioare (1 metru) și 495 de kilograme (1.091 de lire) ar putea lovi practic oriunde pe planetă.

Potrivit ESA, ar putea ateriza în orice punct situat între 52 de grade nord și 52 de grade sud - o zonă enormă a planetei care include aproape toate zonele populate importante.

Din fericire, șansele sunt covârșitoare în favoarea aterizării navei spațiale în ocean, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor de reintrare necontrolată a deșeurilor spațiale. Experții nu vor putea delimita zona de aterizare decât cu câteva ore înainte de reintrare, din cauza efectelor oarecum imprevizibile ale rezistenței atmosferice.

Jonathan McDowell, astrofizician la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a scris într-o postare pe blog că probabilitatea ca nava spațială scăpată de sub control să lovească o persoană este "șansa obișnuită de una la șapte mii" asociată cu căderea deșeurilor spațiale.

Ce este Kosmos 482

Sonda Kosmos 482 a fost construită și lansată în 1972 ca parte a misiunii Venera a Uniunii Sovietice de explorare a planetei Venus.

Sovieticii au lansat cu succes sondele Venera 7 și 8, care au fost primele două nave spațiale care au aterizat cu succes pe Venus în 1970 și, respectiv, 1972.

Kosmos 482 a fost construită ca o sondă soră a lui Venera 8.

Cu toate acestea, din cauza unei defecțiuni la racheta Soyuz care a lansat-o în spațiu, sonda nu a reușit să atingă o viteză suficientă pentru a ajunge pe Venus, rămânând blocată pe o orbită eliptică, sau ovală, în jurul Pământului timp de peste 50 de ani - până acum.

Concepută pentru a supraviețui unei căderi în flăcări prin atmosfera planetei Venus, Kosmos 482 Descent Craft este probabil să rămână întreagă atunci când se va prăbuși pe Pământ în acest weekend, a scris într-o postare pe blog Marco Langbroek, lector în domeniul conștientizării situației spațiale la Universitatea Tehnică Delft din Olanda, care a descoperit pentru prima dată întoarcerea iminentă a modulului de aterizare.

Acesta se va deplasa cu aproximativ 242 km/h (150 mph).

Parte a unei probleme mai mari

Deși istoria sa intrigantă a atras atenția mass-media asupra modulului de aterizare, Kosmos 482 este doar una dintre cele peste 1,2 milioane de bucăți de deșeuri spațiale de pe orbita Pământului mai mari de 0,4 inci (1 centimetru), conform unui raport ESA publicat în aprilie.

