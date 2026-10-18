Inițiativa legislativă se referă la documente precum permise, certificate sau autorizații, se arată într-un comunicat al USR, promotorul inițiativei legislative.

Potrivit prevederilor proiectului, instituțiile și autoritățile publice vor fi obligate să transmită, printr-un sistem digitalizat, un mesaj de avertizare (prin SMS, e-mail etc.). Acest demers are ca scop prevenirea situațiilor în care cetățenii ajung să utilizeze documente expirate sau să fie sancționați din cauza lipsei unei informări prealabile.

În urma dezbaterilor din comisiile parlamentare, s-a stabilit că acest sistem va deveni funcțional începând cu data de 1 iulie 2028, interval în care urmează să fie construit mecanismul de transmitere și elaborate procedurile aferente.

Această inițiativă vine după aproape trei ani de insistențe și intervenții în plenul Parlamentului din partea senatoarei Violeta Alexandru, care a solicitat Executivului să își asume astfel de decizii. Scopul demersului este de a oferi un impuls instituțiilor publice pentru a se organiza în vederea simplificării vieții cotidiene a contribuabililor.

„Nu cred că statul are vreo bucurie să alerge după cei ale căror acte au expirat și să cheltuie aiurea bani și resurse ce puteau fi economisite printr-un simplu SMS. Vrem să facem administrația mai atentă la nevoile cetățenilor și să prevenim situațiile în care oamenii descoperă prea târziu că un document important a expirat. O notificare transmisă la timp poate însemna mai puține drumuri inutile, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru rezolvarea formalităților necesare. În același timp, responsabilitatea titularului de a-și menține actele în termen rămâne esențială”, a declarat Violeta Alexandru.

Deoarece Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă urmează să fie transmisă acum către Camera Deputaților, care este for decizional, pentru dezbateri și votul final.