Siri, asistentul vocal al Apple, este anchetat în Franța pentru colectare ilegală de date: „Drepturile fundamentale contează”

Parchetul din Paris a deschis o anchetă asupra asistentului vocal Siri, în urma unei plângeri ce acuză Apple de colectare ilegală de date, au anunțat luni autoritățile franceze, transmite Reuters.

Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.

Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) și are la bază acuzațiile cercetătorului Thomas Le Bonniec, care susține că Apple ar fi colectat, înregistrat și analizat conversațiile utilizatorilor cu Siri fără consimțământul acestora.

„Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează și există organizații și persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Măsurile luate de Apple

Apple a răspuns că a întărit măsurile de confidențialitate pentru Siri începând din 2019 și din nou în acest an.

Compania a precizat că datele colectate nu sunt partajate cu agenți de marketing și nu sunt vândute publicitarilor, făcând trimitere la o postare oficială din ianuarie în care își reitera angajamentul pentru protejarea vieții private a utilizatorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













