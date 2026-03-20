Armata israeliană a raportat joi trei salve de atacuri iraniene cu o oră și jumătate înainte de miezul nopții (22:00 GMT), urmate de o alta câteva ore mai târziu.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, nu a raportat victime, însă poliția a semnalat pagube în mai multe locuri.

Potrivit presei israeliene, un rest de proiectil a lovit orașul Haifa și o instituție de învățământ din suburbiile sale, fără a provoca victime.

Aceste noi atacuri au avut loc la câteva ore după o conferință de presă a premierului israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia acesta a afirmat că Iranul este „pe punctul de a fi decimat” și „nu mai are capacitatea de a produce rachete balistice”.