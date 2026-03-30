Polonia plafonează prețul la benzină la 1,65 dolari/litru și taie TVA pentru a calma criza combustibililor

Polonia va stabili de marţi un preţ maxim la benzina fără plumb de 95 de 6,16 zloţi (1,65 dolari) pe litru, a anunţat Ministerul Energiei, în condiţiile în care autorităţile de la Varşovia încep implementarea plafonării preţurilor, scrie Reuters. 

Vlad Dobrea

De asemenea, preţ motorinei va fi plafonat la 7,60 zloţi (1,91 dolari) pe litru, iar la benzina de calitate superioară preţul maxim va fi de 6,76 zloţi (1,70 dolari) pe litru.

În perioada 23 februarie - 23 martie, în Polonia prețul mediu al benzinei ”standard„ a crescut de la 1,37 la 1,68 euro pe litru, conform datelor oficiale culese de biroul de statistică al Uniunii Europene - Eurostat.

Spre comparație, în aceeași perioada prețul mediu la pompă pentru benzina „standard” a crescut în România de la 1,54 la 1,8 euro pe litru, conform aceleiași surse.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a anunţat o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor, pe fondul creşterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

Arma produsă în Ucraina care intrat cu succes în lupta contra Rusiei. Performanța înregistrată pe front
Scădere de TVA

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă.

Acesta a adăugat că Guvernul va introduce un preţ maxim la combustibil, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepţională pe profiturile companiilor petroliere, a informat premierul.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej  Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună. 

Cinci tineri din Bacău care au atacat un alt bărbat într-o benzinărie au fost reținuți

Articol recomandat de sport.ro
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Arma produsă în Ucraina care intrat cu succes în lupta contra Rusiei. Performanța înregistrată pe front
Prima dintre unităţile de apărare antiaeriană produse de companiile din industria apărării din Ucraina a început deja să participe la misiuni de luptă, în timp ce alte 13 companii formează noi unităţi, a anunţat luni ministrul Apărării ucrainean.

Un important politician din Iran afirmă că parlamentul discută retragerea din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare
Un influent politician iranian a cerut Teheranului să se retragă din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), în urma bombardării mai multor instalaţii nucleare de către Israel şi Statele Unite.

Forbes: În Rusia, pentru prima dată în 25 de ani, a scăzut numărul magazinelor
În Rusia, pentru prima dată în 25 de ani, a fost înregistrată o scădere a numărului total de puncte de vânzare, scrie Forbes Rusia, citând date ale companiei de consultanță INFOLine.

Concluzie în PSD după noi consultări interne: nimeni nu mai susține actuala formulă cu Bolojan premier
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se află la a patra regională din PSD, şi nimeni din partid nu susţine să rămână cum sunt acum în coaliţie. 

EFE: Spania îşi închide spaţiul aerian pentru aeronavele americane care participă la războiul din Iran
Guvernul spaniol a ordonat închiderea spaţiului său aerian pentru zborurile din SUA care participă la operaţiunea militară împotriva Iranului, informează luni EFE.

Un șef de serviciu și un director din Finanțele Publice București, anchetați pentru mită și trafic de influență. Anunțul DNA
Un şef de serviciu şi un director executiv de la Finanţe Publice Bucureşti au fost plasați sub control judiciar pentru luare de mită. Unul dintre aceştia, acuzat şi de trafic de influenţă.

Cătălin și Cătălina, Tsitsipas și Badosa: două „stele” decăzute. În ce nisipuri mișcătoare au ajuns grecul și iberica

Sorana Cîrstea, dezvăluire emoționantă: „Idolul meu!“