Polonia plafonează prețul la benzină la 1,65 dolari/litru și taie TVA pentru a calma criza combustibililor

De asemenea, preţ motorinei va fi plafonat la 7,60 zloţi (1,91 dolari) pe litru, iar la benzina de calitate superioară preţul maxim va fi de 6,76 zloţi (1,70 dolari) pe litru.

Comparați cu situția din România

În perioada 23 februarie - 23 martie, în Polonia prețul mediu al benzinei ”standard„ a crescut de la 1,37 la 1,68 euro pe litru, conform datelor oficiale culese de biroul de statistică al Uniunii Europene - Eurostat.

Spre comparație, în aceeași perioada prețul mediu la pompă pentru benzina „standard” a crescut în România de la 1,54 la 1,8 euro pe litru, conform aceleiași surse.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a anunţat o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor, pe fondul creşterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

Scădere de TVA

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă.

Acesta a adăugat că Guvernul va introduce un preţ maxim la combustibil, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepţională pe profiturile companiilor petroliere, a informat premierul.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună.