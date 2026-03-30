Fondatorul INFOLine, Ivan Fedîakov, a declarat că în Moscova numărul magazinelor a scăzut de la 87.000 la 82.500 între începutul anului 2025 și începutul lui 2026, iar în Sankt Petersburg — de la 44.000 la 42.200.

„La nivel național, situația nu este mai bună decât în capitale. Și acest lucru se aplică tuturor tipurilor de puncte de vânzare — de la magazinele alimentare de cartier, supermarketuri și chioșcuri de fructe până la magazinele de telefoane și cele de îmbrăcăminte”, a declarat Fedîakov.

În special, scrie Forbes, în 2025 în Rusia s-au închis 12% dintre magazinele de îmbrăcăminte, iar cele mai mari lanțuri alimentare au deschis, în perioada ianuarie-septembrie 2025, aproximativ 5.300 de magazine în toată țara — cu 30% mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În același timp, acestea au închis și unități existente, de exemplu rețelele „VkusVill” și „Svetofor” s-au redus cu 10%.

Principalele cauze ale scăderii numărului de magazine, potrivit lui Fedîakov, sunt dezvoltarea comerțului online, creșterea costurilor operaționale și scăderea profitabilității (inclusiv din cauza înăspririi legislației privind migrația și a creșterii salariilor angajaților), precum și majorarea taxelor începând cu 1 ianuarie 2026.

Un alt expert intervievat de Forbes, partenerul One Story, Olga Sumișevskaia, a indicat drept cauză principală scăderea consumului în Rusia. „Chiar și companiile care au crescut ușor au făcut-o pe fondul inflației la alimente: aceasta este mereu mediată în statistici, dar în realitate este ridicată”, a declarat ea. Sumișevskaia a subliniat, de asemenea, migrarea comerțului din offline în online ca factor cheie.