Luni, 30 martie a.c., executantul lucrării de reabilitare a liniei de tramvai (societatea PORR) a informat Brigada Rutieră cu privire la producerea unei surpări pe Bd. Basarabia nr. 11, în zona refugiului din apropierea intersecţiei cu Şoseaua Mihai Bravu, informează Brigada Rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de către lucrătorii Apa Nova, s-a constatat necesitatea restricţionării traficului rutier pe Bd. Basarabia, sensul de circulaţie de la intersecţia cu strada Câmpia Libertăţii către Şoseaua Mihai Bravu, pentru a elimina riscurile şi a putea interveni.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să evite zona pe durata efectuării intervenţiei, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.