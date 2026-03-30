Viituri pe Putna, cod roșu de pagube. Vrancea, printre județele cu cele mai puține asigurări obligatorii ale locuințelor

Vrancea este din nou inundată, autoritățile depun eforturi de amploare pentru a salva oameni și cât se mai poate din locuințele acestora, iar după ce viiturile vor trece, sinistrații vor fi ajutați și de data aceasta din (prea puținii) bani publici pe care statul îi mai are la dispoziție.

Inundațiile care lovesc an de an zonele din Moldova readuc în atenție problema contractelor PAD - contractul de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale.

Potrivit datelor oficiale, la data ultimei raportări, 17 februarie 2026, erau încheiate în total la nivel național 2.397.500 de polițe. Conform PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), acest număr reprezintă mai puțin de un sfert din locuințele țării.

Asta în condițiile în care – trecând peste faptul că sunt obligatorii, prin lege –asigurarea de locuință prin polițele PAD nu înseamnă costuri mai mari de 50 de lei pe an pentru tipurile de case cum sunt cele majoritare în zona afectată azi de inundațiile din Vrancea.

Situația actuală, cu gradul de asigurare prin polițe PAD, în toate localitățile din România, poate fi consultată în documentul atașat.



