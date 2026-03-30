Viituri pe Putna, cod roșu de pagube. Vrancea, printre județele cu cele mai puține asigurări obligatorii ale locuințelor

Viiturile de luni de pe râul Putna readuc în atenție problema contractelor PAD, de asigurare obligatorie a locuințelor. Mai puțin de un sfert din locuințele României sunt asigurate astfel, iar Vrancea este printre județele cu cele mai puține polițe. 

Cristian Anton

Vrancea este din nou inundată, autoritățile depun eforturi de amploare pentru a salva oameni și cât se mai poate din locuințele acestora, iar după ce viiturile vor trece, sinistrații vor fi ajutați și de data aceasta din (prea puținii) bani publici pe care statul îi mai are la dispoziție.

Inundațiile care lovesc an de an zonele din Moldova readuc în atenție problema contractelor PAD - contractul de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. 

Potrivit datelor oficiale, la data ultimei raportări, 17 februarie 2026, erau încheiate în total la nivel național 2.397.500 de polițe. Conform PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), acest număr reprezintă mai puțin de un sfert din locuințele țării.

Asta în condițiile în care – trecând peste faptul că sunt obligatorii, prin lege –asigurarea de locuință prin polițele PAD nu înseamnă costuri mai mari de 50 de lei pe an pentru tipurile de case cum sunt cele majoritare în zona afectată azi de inundațiile din Vrancea.  

Situația actuală, cu gradul de asigurare prin polițe PAD, în toate localitățile din România, poate fi consultată în documentul atașat.


Gradul de asigurare a locuințelor din România prin contracte PAD, valabil la data de 28 februarie 2026

Din datele centralizate pe site-ul padrom.ro (al asigurărilor PAD), Vrancea este unul dintre județele cu cele mai puține polițe încheiate din România: 30.367 de contracte, care acoperă doar 18,75% din locuințele județului. Doar vecinii din Brăila (25.175 de polițe, reprezentând 17,79% din totalul locuințelor) stau mai prost.

Județele vecine Buzău (40.360 poliție, reprezentând 19,67%), Covasna (20.531, reprezentând 21,33%), Bacău (56.127, reprezentând 19,50%) și Galați (56.161 polițe, reprezentând 23,65%) stau mai bine, dar există în Moldova și trei județe care stau chiar mai prost decât Vrancea: Neamț (38.040 polițe, 16,34%), Vaslui (23.798 polițe, 13,31%) și Botoșani (21.889 polițe, 11,91%).

La nivel național, Bucureștiul și Ilfovul conduc detașat, cu un grad de acoperire a locuințelor prin contracte PAD de 42,69%.

Potrivit legii, asigurarea prin contractul PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren.

Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora.

Există două tipuri de polițe PAD: de 130 lei sau 50 lei pe an

Obiectul asigurării îl reprezintă locuințele situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscal si pentru care s-a păstrat in fapt destinația de locuință.

Locuințele situate în clădirile expertizate în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate în clasa 1 de risc nu pot fi asigurate pentru niciunul din riscurile incluse în polița PAD

De asemenea, nu pot fi asigurate anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.

Locuință tip A, având o sumă asigurată de 100.000 lei și o primă de asigurare de 130 lei /an. O locuință de tip A este o construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic.

Locuință tip B, având o sumă asigurată de 50.000 lei și o primă de asigurare de 50 lei/an. O locuință de tip B este o construcție cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic (ex. chirpici).

PAID anunță că va despăgubi fără probleme toți proprietarii asigurați afectați de inundații. Câți bani vor primi
PAID anunță că va despăgubi fără probleme toți proprietarii asigurați afectați de inundații. Câți bani vor primi

PAID a anunțat că va despăgubi fără probleme toți proprietarii asigurați afectați de inundațiile din ultimele zile. Asigurații vor primi până la 100.000 de lei pentru locuințele din materiale durabile și până la 50.000 lei pentru cele din chirpici.

Prima pentru poliţele obligatorii de locuinţă PAD ar urma să crească de la 100 lei până la 130 lei pentru a se regla cu creşterea inflaţiei, dar şi cu creşterea preţului cu reasigurarea, a explicat Nicoleta Radu, CEO al PAID, pentru ZF.

Persoanele asigurate vor fi despăgubite pentru daunele suferite după cutremurele care au lovit zilele trecute Oltenia, fără a mai avea nevoie de documente de confirmare a seismelor de la Institutul Național de Fizică a Pământului, anunță PAID.

