Consumul de alcool în rândul tinerilor este „alarmant”, avertizează OMS. „O ameninţare pentru sănătatea publică"

„Utilizarea pe scară largă a substanţelor nocive în rândul copiilor din multe ţări din regiunea europeană (şi nu numai) constituie o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice", a avertizat Hans Kluge, directorul regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), citat într-un comunicat de presă, citat de BFM TV.

Pentru a contracara această tendinţă, se solicită taxe mai mari, restricţii privind punctele de vânzare şi publicitatea şi interzicerea agenţilor aromatizanţi.

După ani de scădere a consumului de substanţe psihoactive, „anumite date sugerează că pandemia Covid-19 a dus la o nouă creştere a consumului", notează raportul, care compilează date de la 280.000 de tineri din Europa, Asia Centrală şi Canada.

Măsurile de reţinere au schimbat, de fapt, obiceiurile tinerilor de 11-15 ani. Aceştia au fost mai prezenţi online şi mai expuşi la publicitatea digitală. Aceste schimbări şi-ar putea lăsa amprenta.

„Adoptarea unor comportamente riscante în timpul adolescenţei poate influenţa comportamentul la vârsta adultă, consumul de substanţe psihoactive la o vârstă fragedă fiind legat de un risc mai mare de dependenţă", a subliniat el. „Consecinţele sunt costisitoare pentru ei şi pentru societate".

Potrivit raportului, utilizarea ţigărilor electronice a crescut la nivel mondial, iar această tendinţă este deosebit de accentuată în rândul adolescenţilor.

Vestea bună este că fumatul este în scădere: 13% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani au fumat deja în 2022, cu două procente mai puţin faţă de acum patru ani. Cu toate acestea, mulţi dintre ei au adoptat ţigările electronice.

Aproximativ 32% dintre adolescenţii de 15 ani au fumat deja una, iar 20% în ultimele 30 de zile.

Realizat o dată la patru ani sub egida Biroului OMS Europa, care reuneşte 53 de ţări şi se extinde până în Asia Centrală, sondajul internaţional HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) descrie comportamentul de sănătate al copiilor de 11, 13 şi 15 ani. Acesta are diverse secţiuni, printre care şi aceasta privind consumul de substanţe psihoactive.

Alcoolul este substanţa cel mai frecvent consumată de către adolescenţi. 57% dintre adolescenţii de 15 ani au consumat alcool cel puţin o dată, iar aproape patru din zece au făcut acest lucru în ultimele 30 de zile. Mai mult, aproximativ unul din zece adolescenţi (9%) a fost foarte beat la un moment dat în viaţa sa. Aproximativ 5% dintre adolescenţii de 13 ani şi 20% dintre cei de 15 ani au făcut acest lucru.

„Acest lucru arată o tendinţă de escaladare a abuzului de alcool în rândul tinerilor", a deplâns OMS Europa într-un comunicat de presă.

„Aceste rezultate subliniază măsura în care alcoolul este disponibil şi normalizat şi arată nevoia urgentă de măsuri politice mai bune pentru a proteja copiii şi tinerii de daunele (sale)", a insistat organizaţia.

