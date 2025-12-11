Serghei Lavrov cere semnarea unui set de acorduri pentru o pace durabilă în Ucraina cu garanții de securitate

Rusia vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate, cere joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Moscova consideră că preşedintele american Donald Trump este sincer în eforturile sale de a încerca să negocieze un acord, declară Serghei Lavrov.

Acest acord trebuie să atace ”cauzele profunde” ale conflictului, reiterează şeful diplomaţiei ruse.

”Insistăm asupra unui ansamblu de acorduri în vederea unei păci durabile şi viabile, cu garanţii de securitate pentru toate ţările vizate. Discuţiile noastre cu preşedintele american (Donald Trump) şi echipa sa sunt axate exact asupra căutării unei soluţii pe termen lung în vederea eliminării cauzelor profunde ale acestei crize”, declară Serghei Lavrov.

