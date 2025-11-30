Lavrov acuză Occidentul că „joacă murdar” pe piaţa internaţională de armament. „A realizat că pierde competiția”

30-11-2025 | 15:08
Serghei Lavrov
Getty

Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

„Provocările (în comerţul cu arme) sunt aceleaşi cu care ne confruntăm la exportul oricărui alt bun al nostru (...) Este vorba despre sancţiuni şi încercările de a le justifica prin necesitatea de a acuza Rusia pentru 'comportamentul' său faţă de Ucraina. Dar, de fapt, este o luptă murdară şi necompetitivă", a declarat el într-un interviu pentru televiziunea rusă.

Şeful diplomaţiei ruse a subliniat că, prin această atitudine, Occidentul a demonstrat încă o dată „incapacitatea sa absolută de a încheia acorduri".

„În acest caz, respectul faţă de regulile globalizării pe care ţările occidentale le-au apărat timp de decenii: piaţa liberă, concurenţa loială, prezumţia de nevinovăţie şi multe alte lucruri", a susţinut el.

Potrivit lui Lavrov, toate acestea „s-au transformat în cenuşă de îndată ce Occidentul a realizat că pierde competiţia".

Moscova acuză sancțiuni aplicate după „orice scuză”

„S-au agăţat de orice scuză. În acest caz, operaţiunea noastră militară specială (războiul din Ucraina) s-a dovedit oportună, deşi sancţiunile împotriva sectoarelor naţionale şi de apărare fuseseră impuse cu mult înainte ca aceasta să înceapă", a spus Lavrov.

Serghei Lavrov a subliniat că Rusia ştie cum să facă faţă acestor sancţiuni deoarece restul lumii nu este dispus să urmeze la nesfârşit ordinele Occidentului.

„Toţi vor să facă comerţ cinstit, iar cei care doresc sincer să încheie acorduri comerciale reciproc avantajoase vor găsi întotdeauna cum să îşi organizeze lanţurile financiare, bancare şi logistice, adică ceea ce se întâmplă acum", a susţinut el.

Lavrov a subliniat că producţiile militare ruseşti sunt „absolut competitive" şi se mândresc cu gloria de a fi sprijinit, timp îndelungat, „lupta împotriva colonialismului" occidental.

Kalaşnikov este un simbol al decolonizării", a afirmat el, menţionând că multe ţări africane îşi amintesc că şi-au obţinut independenţa datorită armelor sovietice şi sprijinului consilierilor Uniunii Sovietice. 

Sursa: Agerpres

