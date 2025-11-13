„Cenzură flagrantă.” Rușii spun că ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu Lavrov

Stiri externe
13-11-2025 | 10:43
Serghei Lavrov
Getty Images

Ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat Ministerul rus al Afacerilor Externe,citat de publicația independentă Meduza.

autor
Vlad Dobrea

Ministerul rus al Afacerilor Externe susține că a oferit ziarului un interviu exclusiv cu ministrul pentru a „cel puțin opri cumva fluxul de minciuni” din presa italiană. Redacția, potrivit ministerului, „a fost de acord cu entuziasm” și a trimis întrebări.

Lavrov a răspuns, dar ziarul nu a publicat aceste răspunsuri.

”Ni s-a „explicat” că vorbele lui Lavrov „conțin numeroase afirmații controversate care necesită verificarea faptelor sau clarificări suplimentare, a căror publicare ar fi depășit limitele rezonabile”. Editorii au refuzat propunerea noastră de a publica o versiune prescurtată în ziar și o versiune completă pe site-ul publicației. Considerăm aceasta o cenzură flagrantă”.

În momentul scrierii acestui articol, Meduza nu a putut găsi interviul lui Lavrov pe site-ul ziarului Corriere della Sera.

Citește și
drone
Alertă în Regatul Unit. Aproape 200 de drone neidentificate au survolat baze militare britanice în 2025

Ministerul Afacerilor Externe a publicat două versiuni pe site-ul său: versiunea integrală și cea editată de ziarul italian (ministerul susține că diferența dintre cele două este de șapte pagini de text tipărit).

„Editorii au șters în mod deliberat toate punctele care erau incomode pentru Roma”, afirmă ministerul.

Mai exact, în versiunea integrală, Lavrov spune că, după conversația sa cu secretarul de stat american Marco Rubio, pe care a numit-o „oficioasă și utilă”, Donald Trump a primit „rapoarte sub acoperire” care au dus la anularea întâlnirii dintre președintele SUA și Vladimir Putin la Budapesta.

„Nu știu de unde sau de la cine au venit rapoartele din culise către liderul american, după care acesta fie a amânat, fie a anulat summitul de la Budapesta. Dar v-am prezentat planul evenimentelor, bazat strict pe faptele pentru care sunt responsabil. Și nu am nicio intenție să răspund la falsuri flagrante despre «nepregătirea Rusiei pentru negocieri» sau «perturbarea» summitului de la Anchorage”, a declarat Lavrov, citat de Ministerul de Externe.

Sursa: Meduza

Etichete: interviu, serghei lavrov, presa, cenzură,

Dată publicare: 13-11-2025 10:43

