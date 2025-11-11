„Alarmată”, Rusia anunță că este pregătită să discute cu SUA, dar nu despre pacea din Ucraina. Ce interes are Kremlinul

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că Rusia este pregătită să discute preocupările Statelor Unite cu privire la reluarea testelor nucleare.

În timpul unei conferințe de presă la Moscova, Serghei Lavrov (foto articol) a negat că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat pregătirile pentru testele nucleare și a subliniat că Rusia este „alarmată” de afirmațiile făcute de partea americană.

Lavrov a declarat că Moscova nu a primit încă clarificări cu privire la declarațiile de la Washington și a reamintit că testele care nu includ o reacție nucleară sunt permise în conformitate cu Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare.

Lavrov a subliniat că actuala discuție privind testele nucleare nu poate fi legată de summitul prevăzut între SUA și Rusia. „Sincer, nu văd nicio legătură aici”, a spus el, notează agenția de știri Baha.

Anterior, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite (ONU), Vasily Nebenzya, a declarat sâmbătă pentru RIA Novosti, un canal de propagandă al Kremlinului, că țara sa trebuie să fie pregătită în cazul în care Statele Unite vor relua testele nucleare.

„Președintele Donald Trump, ca răspuns la testarea de către noi a noilor rachete de croazieră și a submarinelor cu propulsie nucleară, a declarat că Statele Unite iau în considerare reluarea testelor nucleare. Aceasta este o declarație destul de serioasă. Rămâne de văzut ce va implica acest lucru”, a declarat Nebenzya. Anterior, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde în mod corespunzător dacă alte țări vor începe să-și testeze armele nucleare, conform sursei citate mai sus.

