Găsirea cadavrului a fost sesizată la 112 în jurul orei 15:00.

"Poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanţele, la faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la faţa locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, poliţist în cadrul I.P.J. Timiş, care s-ar fi împuşcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Bărbatul, care avea aproximativ 40 de ani, ar fi avut probleme de sănătate, din primele date neoficiale. El nu avea familie şi nici testări psihologice pe care să nu le fi trecut.

Cercetările la faţa locului continuă.