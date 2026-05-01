Carlos Diaz, specialist în dependenţe, a fost audiat pentru prima dată la tribunalul din San Isidro (lângă Buenos Aires), unde şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistente medicale) sunt judecaţi de două săptămâni pentru posibila lor responsabilitate în moartea din 2020 a legendei fotbalului argentinian.

"În cazul lui Maradona, pe lângă dependenţa" de alcool şi droguri psihotrope, "a trebuit să tratăm tulburarea bipolară şi tulburarea de personalitate narcisică. Trei afecţiuni cronice (care durează) o viaţă întreagă", a afirmat Carlos Diaz, care a spus că l-a însoţit pe Maradona spre abstinenţă în ultima sa lună de viaţă.

Este prima dată când un diagnostic de patologii psihice la Maradona este menţionat într-un mod atât de public de către un specialist, deşi dependenţele sale de cocaină şi alcool erau deja cunoscute.

"Mi s-a spus că la el consumul era strâns legat de succesele sale sportive şi că, atunci când se confrunta cu frustrare, nu ştia cum să gestioneze situaţia", a explicat Diaz.

Maradona, legendă a fotbalului şi campion mondial din 1986, a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii cuplate cu edem pulmonar, singur în patul său dintr-o reşedinţă închiriată pentru spitalizare la domiciliu, convalescent după o intervenţie neurochirurgicală fără complicaţii.

Diaz a declarat că l-a întâlnit pe Maradona cu doar o lună înainte de moartea acestuia, la sfârşitul lunii octombrie 2020, şi a observat la el "o dorinţă reală de schimbare" în ceea ce priveşte dependenţele sale.

Singurul său rol în anturajul vedetei, a pledat el, a fost acela de a-l însoţi printr-un program ce viza abstinenţa, despre care susţine că a funcţionat. "Maradona consuma în fiecare zi şi a ajuns să fie curat după 23 de zile fără a consuma nicio substanţă", a subliniat el. "Raportul toxicologic a arătat acest lucru."

La primul proces privind moartea lui Maradona, care a fost anulat în mai 2025 după recuzarea unui judecător, un medic legist a certificat că examinările toxicologice nu au relevat nicio urmă de droguri sau alcool în sângele lui Maradona la momentul morţii sale.

"Toţi i-am dorit ce e mai bun lui Maradona", a asigurat Carlos Diaz, declarând că "nu a cerut niciun peso" pentru susţinerea idolului, a cărui moarte nu prezenta pentru el niciun avantaj potenţial, dimpotrivă, "doar pierderi".

"Pierderi economice, emoţionale, mai ales pentru familia mea. Nimic altceva decât pierderi, pentru că ceea ce mă face să mă simt cel mai neputincios este faptul că eram total convins că pacientul voia să fie curat, că voia să fie treaz", a observat el.

Inculpaţii din proces neagă orice responsabilitate pentru moartea lui Maradona, susţinând că aceasta s-a datorat unor cauze naturale. Ei se ascund în spatele domeniului lor de expertiză, transferând practic vina pe alţii. Ei riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Audierea de joi, care a fost emoţionantă şi pe alocuri electrizantă, a văzut-o şi pe Veronica Ojeda, fosta parteneră şi mama fiului de 13 ani al lui Maradona, Dieguito, oscilând între lacrimi şi insulte în timpul depoziţiei sale.

"Aceşti criminali, aceşti fii de căţea", a explodat ea, întorcându-se către Carlos Diaz, exact în momentul în care în instanţă fusese difuzat un mesaj audio din perioada convalescenţei lui Maradona, în care psihologul părea să o denigreze.

"Acum înţeleg manipularea pe care o exercitau asupra întregii familii: mie îmi spuneau una, iar fiicelor (copiii mai mari ai lui Maradona) alta, ca să nu fim uniţi", a spus Veronica Ojeda, furioasă.

Procesul, cu două audieri pe săptămână, s-ar putea prelungi până în iulie.