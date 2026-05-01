Aceştia au încercat să intre ilegal în România, fără documente de călătorie valabile.

Şoferul autovehiculului este cercetat pentru trafic de migranţi, iar instanţa a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Poliţia de Frontieră informează, vineri, că în 28 aprilie, în jurul orei 22:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ şi omologii bulgari, au oprit pentru control, pe DN 5, un autoturism înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetăţean român şi era însoţit de patru pasageri, cetăţeni străini, circulând pe ruta Bulgaria-România.

Pasageri fără documente valabile de călătorie depistați la controlul de frontieră

În urma verificărilor asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit că pasagerii, cetăţeni străini, nu deţineau documente de călătorie valabile şi nici nu îndeplineau condiţiile legale de intrare în România, aceştia declarând că sunt cetăţeni irakieni.

Potrivit poliţiştilor, se fac cercetări pentru trafic de migranţi şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet

„În conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, în data de 29 aprilie a.c a avut loc o întrevedere de frontieră, cu ocazia căreia cei patru pasageri au fost predaţi autorităţilor competente din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor. În continuarea cercetărilor, organele de cercetare penală din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, au dispus măsura reţinerii şoferului român, urmând să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Giurgiu”, precizează Poliţia română de Frontieră.

Potrivit sursei citate, în 30 aprilie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Giurgiu a dispus măsura arestului la domiciliu faţă de şoferul român, pe o perioadă de 30 de zile.