Tatăl ei susține că adolescenta și-a luat viața în urma unei presupuse manipulări începute pe această rețea, relatează The New York Post.

Penelope Sokolowski, care folosise Roblox de la 7-8 ani, a fost contactată, potrivit tatălui său, de un prădător care a constrâns-o să se auto-mutileze și să trimită videoclipuri cu tăieturi pe piept, inclusiv cu numele agresorului gravat cu sânge. Jason Sokolowski susține că fiica sa a fost supusă unei „spălări de creier complete" de către un membru al grupului 764, descris de FBI drept „grup violent online" care vizează minori pentru automutilare și violență.

Cazul se înscrie într-o serie de 119 procese intentate împotriva Roblox în 2025, din 34 de state ale SUA, consolidate într-un singur caz federal, cu prima audiere pe 31 ianuarie. Reclamanții acuză compania de neglijență în protejarea minorilor, susținând că platforma permite adulților să interacționeze cu copiii fără restricții suficiente.

„Nicăieri în lume nu este normal ca adulții să vorbească cu copii cu care nu au nicio legătură", afirmă avocatul reclamanților, Matt Dolman. Prădătorii ar iniția contactul pe Roblox, oferind Robux (monedă virtuală), apoi mută conversația pe Discord sau Snapchat. În cel puțin 51 de procese este citată compania Discord în calitate de co-inculpat, 20 - Snapchat, 5 - Meta.

Acuzațiile împotriva Roblox din procesul colectiv

Acuzațiile includ constrângerea unui copil autist să trimită fotografii explicite, difuzarea de imagine sexuală ca răzbunare, amenințări cu uciderea familiilor, trimiterea de jucării sexuale la domiciliu, răpiri peste granițe și violuri multiple.

Roblox a lansat la finalul lui 2025 funcții de siguranță suplimentare, inclusiv software AI de estimare a vârstei și segregarea utilizatorilor pe subgrupuri de vârstă, limitând chat-urile pentru cei mai tineri și blocând partajarea de imagini. „Suntem profund îngrijorați de orice incident", a declarat compania, recunoscând că „niciun sistem nu este perfect".

Dolman rămâne sceptic: „Se va îmbunătăți situația? Da, nu se poate înrăutăți. Dar este o platformă sigură? Absolut nu."

Jason Sokolowski acuză companiile de tehnologie că „protejează acești prădători" și ar putea „atenua această situație peste noapte" dacă ar dori.