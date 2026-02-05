Gelos și paranoic, Lewis Taylor și-a atacat în mod repetat victima în locuința acesteia din Sheppey, Marea Britanie, după ce a acuzat-o în mod fals că îl înșală și că poartă copilul altui bărbat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emotional:

Într-un atac de o brutalitate extremă, Taylor i-a lovit capul de rezervorul toaletei, care s-a spart, apoi a târât-o de păr, izbind-o de pereți și podele, și i-a băgat degetele în gură pentru a o împiedica să țipe.

Când femeia l-a mușcat, traficantul de droguri condamnat a adăugat umilinței și degradării scuipând-o în față și urinând pe picioarele ei. Ea a fost descrisă drept „în stare de șoc, tremurând și speriată”.

Femeia a fost apoi nevoită să treacă prin calvarul de a depune mărturie la procesul lui Taylor, în vârstă de 36 de ani, după ce acesta a negat trei capete de acuzare pentru vătămare corporală, două pentru agresiune prin lovire, unul pentru strangulare intenționată și unul pentru distrugere de bunuri.

După ce juriul l-a găsit vinovat pentru toate acuzațiile, judecătorul Daniel Stevenson i-a spus mamei că poate „să-și țină capul sus”, după ce a descris cu curaj amploarea suferinței și consecințele acesteia.

Taylor a fost informat că a fost găsit vinovat în unanimitate pe baza unor dovezi „clare și convingătoare”, în ciuda tentativelor sale de „gaslighting” asupra fostei partenere, susținând că aceasta ar fi instabilă psihic, obsedată de el și că și-ar fi provocat singură rănile. Judecătorul a spus că faptul că a atacat-o în timp ce era însărcinată „spune multe” despre caracterul lui.

După pronunțarea verdictelor, s-a dezvăluit că, deși era prima sa condamnare pentru abuz domestic, existaseră anterior plângeri de comportament violent formulate de alte două femei, iar în cazul uneia dintre ele fusese emis un ordin de restricție. Instanța a aflat că Taylor, din Ashford, se afla într-o relație cu victima de aproximativ patru luni când a atacat-o pentru prima dată, pe 29 iunie, după ce ieșiseră să sărbătorească ziua ei de naștere.