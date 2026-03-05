Proiectul a ajuns viral. Aflăm detalii acum la „iLikeIT”.

De unde a plecat ideea?

Diana Ciociu - @oprim.hateul.din.online: ”Știam că există hate în online însă nu m-am așteptat să fie atât de mult. Totul a plecat de la un articol (care nu spunea mare lucru), erau afișate peste 800 de comentarii și am început să le citesc. M-a frapat să văd nu doar numărul imens de comentarii jignitoare, ci mai ales din partea cui vin. Veneau din partea femeilor, din partea bunicilor cu poze cu mănăstiri la profil, cu poze cu nepoți”.

Marian Andrei: Tu ce faci este să scoți aceste mesaje în evidență și persoanele care sunt în spatele acesot mesaje.

Diana Ciociu: ”Ca să vadă lumea de fapt cât de mult hate există și că nu este nimic personal. Oricine se expune online este pasibil de hate gratuit”.

