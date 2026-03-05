O a doua aeronavă urmează să aterizeze joi pe aeroportul Otopeni - tot din Dubai. Și 173 de turiști în Israel și-au încheiat miercuri seară călătoria. Oamenii au cerut ajutorul autorităților, care au organizat un zbor de repatriere asistată din Egipt. Uniunea Europeană a anunțat că va finanța 75% din costurile operațiunilor de repatriere, dacă în avion sunt 30% cetățeni din alte state decât cel care organizează zborul.

Primii români repatriați au ajuns în București

Aeronava cu primii români veniți din Dubai a aterizat pe Aeroportul Otopeni puțin după miezul nopții - cu două ore mai târziu față de cum era programat. Dar sentimentul de a fi din nou în siguranță a șters orice urmă de nemulțumire pentru cei mai mulți turiști.

Doamnă: „A fost o loterie. Am pariat la propriu pe fiecare avion, am cumpărat cred că 3-4 rezervări am făcut, ne mai și gândim dacă le mai putem anula sau nu, dar nici că mai contează”.

Bogdan de la Ploiești: „A fost doar o zi în care am simțit așa puțină panică, pentru că s-a întâmplat la hotelul unde stăteam eu. Reporter: Ați văzut incendiul de la Burj Al Arab? Bogdan de la Ploiești: „Da, l-am văzut în fața mea, am văzut cum a explodat ceva”.

Sentimentele au fost amestecate în ceea ce privește implicarea României în repatrierea cetățenilor.

Doamnă: „Din păcate statul român nu s-a interesat de noi”.

Întoarcerea acasă a fost posibilă pentru că, în Dubai, a fost deschis un coridor de siguranță. Cu alte cuvinte, chiar dacă spațiul aerian rămâne închis, sunt operate anumite zboruri.

Români evacuați și din Israel prin Egipt

Miercuri seară, și din Egipt s-au întors 173 de români. Oamenii au plecat din Israel, pe cale rutieră înspre Taba. De acolo au luat avionul spre București.

Corespondent Știrile ProTV: „Programat inițial să aterizeze în jurul orei 16 aici, pe aeroportul din Otopeni, zborul a fost amânat timp de 3 ore. Asta pentru că, transmit oficialii MAE, autoritățile de acolo vor să se asigure că siguranța zborurilor nu este pusă în pericol, întrucât rachetele iraniene lovesc inclusiv infrastructura civilă”.

Călătoria continuă pentru alți români, care fie au rămas în zona de conflict, fie au reușit să găsească alternative - mai incomode, dar care să-i aducă în siguranță în orice altă destinație din Europa.

Drumuri improvizate spre Europa

Alexandru Donovici, jurnalist: „Am venit cu bagajele la aeroportul din Dubai, voiam să plecăm cu orice preț oriunde spre Europa. La un moment dat m-a atins pe umăr o doamnă blondă din România, care mi-a spus: Se zboară spre Dublin, vorbiți cu domnul solid aflat în apropiere. Era un domn într-un veștmânt alb, un oficial al liniilor Emirates, i-am zis că vreau să zbor spre Dublin și a zis „Vino cu mine.” Foarte rapid biletele noastre pentru Istanbul au fost schimbate în bilete spre Dublin”.

Unii turiști încă așteaptă vești de la agenția de turism. Spun că în hotelul lor mai stau 150 de conaționali. Pentru trei nopți, agenția le-a extins cazarea gratuit, dar de acum înainte vor trebui să plătească din buzunarul lor. Spun că hotelul a mărit tarifele.

Valentin Vlădulescu, turist român: „Ei au mărit prețurile, de la 250 de dirhami ai lor, la 850. Deci e foarte mult. În hotel am rămas 3-4 naționalități. Noi nu vrem pomană, să ne plătească nimeni, vrem doar să ne creeze posibilitatea să plecăm. Pentru că spațiul aerian în Qatar este încă închis și principala companie aeriană care operează de pe aeroportul din Doha, Qatar Airways, nu va relua zborurile cel puțin până pe 6 martie, mulți merg pe drumul Doha - Riyadh, în Arabia Saudită, care ar trebui să dureze aproximativ 7 ore”.

Sorina Suleiman, româncă din Qatar: „Plecarea din Qatar la Riyadh a fost foarte obositoare. Am stat ceva vreme în vamă. Drumul spre Riyadh, undeva la 100 de kilometri, nu este iluminat, am avut ploaie torențială și de aceea a durat foarte mult”.

Unii români aleg să aștepte

Și alte grupuri au pornit cu mașina. Miriam este studentă la medicină și se întorcea cu iubitul ei din vacanța din Seychelles, când au rămas blocați în Doha, unde aveau escală. Ei și alți 9 români au ales să plece cu trei mașini cu șofer. Au plătit pentru drumul până la aeroportul din Arabia Saudită 1500 de lei de persoană. De acolo vor lua un zbor spre Istanbul.

Miriam, turistă: „Ne-am asumat acest risc văzând că nu o să se îmbunătățească situația curând. La vamă există mai multe puncte de verificare. Se cer și amprentele, s-au făcut verificarea bagajelor, mașina trece și ea printr-un fel de scanner”.

Gabriel Cesa, turist: „Cred că poate fi mai riscant, dar cred că și mai riscant ar fi să rămânem și să nu facem nimic. Mai ales că de la o zi la alta situația nu părea să se îmbunătățească”.

Alți români din Qatar așteaptă, așa cum le recomandă autoritățile.

Oana Breazu, româncă din Qatar: „Având un copil, mi se pare foarte riscant să pornești la drum spre Saudi. Nu avem garanția că până ajungem noi prindem un loc pe zbor sau nu se închide spațiul aerian și la saudiți”.

Ministerul Afacerilor Externe transmite că există opțiuni în lucru pentru zboruri de repatriere asistată și de evacuare a cetățenilor români din alte țări - cu avioane civile ori militare.

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: „Deocamdată nimeni nu face poduri aeriene, despre asta este vorba, pentru că condițiile de securitate nu permit acest lucru”.

Niciun român nu a fost rănit în conflictul din Orientul Mijlociu, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.