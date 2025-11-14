Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba

Stiri externe
14-11-2025 | 08:20
John Fetterman
Profimedia

Senatorul american John Fetterman a fost internat joi după ce a căzut în timpul unei plimbări, însă se simte bine și este monitorizat.

autor
Ioana Andreescu

„S-a stabilit că a avut o criză de fibrilaţie ventriculară, ceea ce l-a făcut pe senatorul Fetterman să se simtă ameţit, a căzut la pământ şi s-a lovit la faţă, suferind leziuni minore”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Fetterman, într-o declaraţie pe X.

Senatorul, cunoscut pentru stilul vestimentar nonconformist

John Fetterman, în vârstă de 56 de ani, înalt şi masiv, este cunoscut pentru stilul său vestimentar casual, care include adesea purtarea unui hanorac cu glugă, dar şi pentru opiniile sale directe şi sfidarea ocazională a partidului său. El a fost unul dintre cei opt democraţi care s-au alăturat republicanilor în Senat la începutul acestei săptămâni pentru a susţine acordul de încheiere a blocajului guvernamental.

Antecedente medicale: AVC și depresie clinică

Fetterman a suferit un accident vascular cerebral aproape fatal cu şase luni înainte de a fi ales în Congres, în 2022, iar în 2023 a fost internat în spital pentru tratarea unei depresii clinice.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, senator, probleme medicale,

Dată publicare: 14-11-2025 08:20

