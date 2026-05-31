Din cauza lipsei de personal, a numărului mare de zboruri și a condițiilor de muncă extrem de stresante, pasagerii din întreaga Europă sunt din nou amenințați de anulări masive și întârzieri uriașe, scrie publicația Blic.

Criza costului vieții își face simțite efectele. Mulți angajați din aeroporturile europene primesc salarii mai mici decât în trecut, în ciuda volumului de muncă mult mai mare, motiv pentru care grevele au devenit aproape o rutină. În ultimele luni, grevele au afectat deja mii de zboruri în țări precum Italia, Belgia, Franța și Grecia.

Un nou val major de probleme este așteptat pe 3 iunie în Portugalia, unde călătoriile ar putea fi afectate. Nemulțumiți de reformele planificate de guvern, au anunțat grevă personalul navigant al companiilor aeriene, lucrătorii feroviari și angajații transportului public.

Se estimează că ar putea fi anulate până la 500 de zboruri. Situația este și mai gravă deoarece problemele nu se vor limita doar la transportul aerian – este așteptat un colaps total al funcționării trenurilor, feriboturilor, metroului și autobuzelor în întreaga țară.

Cine plătește despăgubirile

Dacă greva duce la întârzieri sau anulări de zboruri, companiile aeriene sunt în multe cazuri obligate să ofere asistență sau compensații financiare pasagerilor. Totuși, există o capcană importantă.

Unele companii aeriene tratează grevele personalului aeroportuar sau ale lucrătorilor de la bagaje ca „circumstanțe independente de controlul lor”, iar în aceste situații nu oferă despăgubiri.

În plus, experții atrag atenția asupra unui detaliu esențial: momentul achiziționării biletului. Dacă zborul a fost rezervat după ce greva a fost anunțată oficial, șansele de a primi compensație sunt, din păcate, foarte mici.Conform regulilor europene EU261, pasagerii pot avea dreptul la: rambursarea biletului sau rerutare; mese și cazare în caz de întârziere; transport alternativ și compensații între 250 și 600 de euro (în anumite condiții).