Directorul International Energy Agency, Fatih Birol, avertizează că Europa ar putea întâmpina dificultăţi serioase în acoperirea necesarului de combustibil pentru avioane în lunile următoare, transmite CNBC.

Potrivit acestuia, cererea de combustibil pentru aviaţie creşte cu aproximativ 40% în august faţă de luna martie, în timp ce aprovizionarea rămâne limitată, mai ales în contextul închiderii Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzita anterior circa 20% din petrolul global.

Dependența de Orientul Mijlociu lasă Europa fără alternative rapide de aprovizionare

Europa depinde în proporţie de aproximativ 75% de rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru combustibilul de aviaţie, însă producţia acestora este în prezent aproape inexistentă.

Alte surse alternative, precum unele state asiatice, au introdus restricţii la export, ceea ce obligă Europa să caute livrări suplimentare din Statele Unite şi Nigeria.

În lipsa unor importuri suplimentare, oficialii avertizează că situaţia ar putea deveni critică, iar unele măsuri ar putea include chiar reducerea traficului aerian. Mai multe companii aeriene europene au început deja să îşi ajusteze operaţiunile.

Lufthansa a anunţat reducerea a 20.000 de zboruri pe distanţe scurte până în octombrie, economisind astfel aproximativ 40.000 de tone de combustibil. SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM îşi reduce capacitatea cu 80 de curse.

Explozia prețului la kerosen erodează rapid profiturile companiilor aeriene

Creşterea explozivă a preţurilor la kerosen pune presiune suplimentară pe industrie. Conform International Air Transport Association, preţurile combustibilului pentru aviaţie au crescut cu 103% la finalul lunii martie faţă de luna anterioară. În condiţiile în care combustibilul reprezintă între 20% şi 40% din veniturile companiilor aeriene, aceste majorări pot transforma rapid profitul în pierdere.

Operatorii aerieni sunt astfel forţaţi să majoreze preţurile biletelor, să reducă frecvenţa zborurilor şi să elimine rutele neprofitabile. De asemenea, unele companii accelerează retragerea aeronavelor mai vechi, mai puţin eficiente din punct de vedere al consumului.

În acest context, analiştii estimează că turiştii europeni ar putea opta pentru destinaţii mai apropiate de casă, precum Spania, Portugalia sau Franţa, evitând zonele mai îndepărtate, în special din estul Mediteranei.

Industria aviaţiei are un rol economic major în Europa, generând aproximativ 851 de miliarde de euro şi susţinând 14 milioane de locuri de muncă, ceea ce amplifică impactul potenţial al acestei crize energetice.