Este estimarea guvernului olandez, în condițiile în care Țările de Jos găzduiesc unele dintre cele mai mari rafinării din Europa, în portul Rotterdam. Cu cât criza din strâmtoarea Ormuz se prelungește, cu atât sporesc temerile că un deficit în aprovizionarea cu kerosen ar putea duce la anulări de zboruri în această vară.

Miniștrii transporturilor din țările Uniunii Europene au discutat astăzi despre riscul unei penurii de combustibil. Grijulii să nu creeze panică, oficialii își aleg cu mare atenție cuvintele.

Alexis Vafeades, ministrul cipriot al transporturilor: „Există posibilitatea, accentuez „posibilitatea”, unei penurii de carburant pentru transporturi. În prezent, nu suntem într-o situație periculoasă, dar există posibilitatea acestei probleme. Și înțelegeți că, dacă s-ar întâmpla asta, ar afecta conexiunile, legăturile aeriene dintre noi, deci pe toți cetățenii UE. Trebuie să fim conștienți de riscuri, să ne pregătim.”

Miercuri, Uniunea Europeană ar urma să prezinte liniile directoare privind managementul procurării de combustibil pentru aviație. Bruxelles-ul vrea să își sporească independența energetică prin investiții extinse în combustibili verzi.

Alexander von Gersdorff, purtător de cuvânt pentru combustibili și energie: „Până acum, în jur de 20% din kerosenul folosit în UE, inclusiv în Germania, vine din Orientul Mijlociu. Acum trebuie să înlocuim această cantitate.”

Penuria înseamnă automat scumpiri.

Joachim Lang, director executiv al Asociației Germane de Transport Aerian (BDL): „Petrolul și kerosenul vor ajunge la cei dispuși să dea mai mult. Adică totul va depinde de disponibilitatea țărilor și a companiilor de a plăti prețul cerut, oricare ar fi acesta.”

O analiză a ONG-ului Transport și Mediu estimează că perturbările în aprovizionarea globală cu petrol adaugă 88 de euro pentru fiecare pasager la zborurile pe distanțe lungi și 29 euro la cursele aeriene din interiorul Europei.

Guvernele europene au început să pună în aplicare măsuri de raționalizare. În Țările de Jos, este în vigoare prima fază - cu aplicarea voluntară - dintr-un plan cu patru etape privind reducerea consumului de combustibili fosili.

Bert Colijn, economist-șef la ING: „În fazele 3 și 4, măsurile ar putea deveni obligatorii, astfel că ar putea fi impuse restricții. Acest lucru ar putea însemna, de exemplu, să lucrăm de acasă o zi în plus sau să circulăm cu viteză mai redusă pe autostradă, pentru a ne asigura că lipsa petrolului are un impact cât mai mic asupra societății.”

Jurnaliștii olandezi au întrebat oamenii ce părere au despre măsurile luate în calcul.

68% dintre locuitorii Țărilor de Jos sunt dispuși să renunțe la plitele pe gaz în favoarea unora electrice. 61% - să înlocuiască o vacanță cu avionul cu un alt tip de călătorie. Cei mai mulți, 82 la sută, sunt în favoarea lucrului de acasă.