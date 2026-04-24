El a afirmat că forţele armate americane ar trebui să primească recunoaşterea printr-un Premiul Nobel pentru Pace "în fiecare an" pentru că asigură securitatea mondială, informează EFE.

"Singura instituţie care ar trebui să câştige Premiul Nobel pentru Pace în fiecare an sunt forţele armate ale Statelor Unite, pentru că suntem garantul securităţii şi protecţiei nu doar ale ţării noastre, ci şi ale multor oameni în această lume", a declarat Pete Hegseth într-o conferinţă de presă.

Hegseth a răspuns astfel la o întrebare a site-ului de divertisment TMZ, care şi-a făcut debutul în această conferinţă de presă ca mijloc de informare acreditat la Washington, şi anume dacă ar lua în considerare să schimbe din nou denumirea Departamentului Apărării, redenumit Departamentul de Război pentru a reflecta mai bine poziţia guvernului preşedintelui american Donald Trump, în Departamentul Păcii.

În toamna anului trecut, preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin prezidenţial prin care Departamentul Apărării a fost redenumit Departamentul de Război (n.r.)

"Aceasta este aspiraţia. De fapt, am trecut de la Apărare la Război pentru că vrem să fim proactivi în a realiza "pacea prin forţă"', a răspuns Pete Hegseth, care a avertizat că acest slogan "nu sunt doar cuvinte goale" pentru că "atunci când porneşti un război în modul corect, scopul final este obţinerea păcii".

Hegseth, cunoscut pentru ameninţările sale la adresa "duşmanilor SUA", afirmase cu câteva minute înainte că munca lui este să se asigure că forţele americane pot exercita "violenţă maximă" asupra adversarilor lor.

Întrebat despre comentariile papei Leon al XIV-lea împotriva războiului, Pete Hegseth a indicat că primul papă american din istorie "îşi va urma calea, şi asta este în regulă".

"Ştim care este misiunea noastră. Ştim ce autoritate avem. Avem foarte clar în minte. Respectăm ordinele preşedintelui, avem avocaţi pretutindeni analizând ceea ce facem şi de ce facem şi ne oferă toată autoritatea necesară, conform Constituţiei şi legilor noastre, pentru a duce asta la îndeplinire", a adăugat oficialul american în încercarea de a nu amplifica controversele cu Sfântul Scaun după o întâlnire tensionată cu nunţiul apostolic la Pentagon la începutul lunii.

Preşedintele Trump şi administraţia sa au fost criticaţi de membrii democraţi ai Congresului pentru ceea ce aceştia consideră o depăşire a prerogativelor, actualul şef de stat american neavând aprobarea legislatorilor pentru războiul iniţiat împreună cu Israelul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Minoritatea democratică a încercat fără succes să aprobe măsuri pentru a limita prerogativele de război ale preşedintelui Trump, care nu s-a sfiit să facă publică dorinţa de a primi Premiul Nobel pentru Pace şi a criticat dur Comitetul Nobel norvegian după ce nu a primit distincţia în 2025, în pofida faptului că afirmă că a pus capăt mai multor conflicte internaţionale.