Kent, care a demisionat recent în semn de protest față de războiul cu Iranul, a catalogat operațiunea americano-israeliană drept „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă.

„Nu sunt un admirator al fostului lider suprem, Ali Khamenei, dar el modera programul lor nuclear, îi împiedica să obțină o armă nucleară”, a argumentat Kent, citat de BBC.

„Dacă îl elimini, dacă îl ucizi în mod agresiv, oamenii se vor ralia în jurul acelui regim și al următorului ayatollah pe care îl vei avea, și cred că ăsta este acum cazul, conform tuturor datelor pe care le avem despre fiul său”, a adăugat el, referindu-se la Mojtaba Khamenei, care a fost ales drept noul lider suprem al Iranului.

Întrebat de Carlson dacă Iranul era pe punctul de a obține o armă nucleară, Kent a răspuns: „Nu, nu erau”, înainte de a adăuga că strategia Iranului era „să nu abandoneze complet programul nuclear”.

Ali Khamenei, care a condus Iranul cu o mână de fier în calitate de lider suprem timp de aproape patru decenii, a fost ucis luna trecută în urma unor atacuri comune ale SUA și Israelului.

Kent reafirmă că Israelul a atras SUA în războiul cu Iranul

În primul său interviu de la demisia răsunătoare, Kent a făcut referire la comentariile secretarului de stat Marco Rubio, care a susținut la începutul acestei luni că Iranul reprezintă o amenințare iminentă, deoarece SUA consideră că Iranul va riposta dacă Israelul îl va ataca. El a calificat gândirea lui Rubio ca fiind eronată, deoarece, a spus el, nu există niciun motiv să se creadă că Iranul va ataca fără a fi provocat.

„Deci, amenințarea iminentă pe care o descrie secretarul de stat nu vine din partea Iranului. Vine din partea Israelului”, a comentat Carlson. „Exact”, a răspuns Kent. „Și cred că acest lucru se referă la o problemă mai amplă, și anume cine este responsabil de politica noastră în Orientul Mijlociu”, a menționat fostul oficial de rang înalt.

Kent, o personalitate controversată în trecut după ce a acordat un interviu unui simpatizant nazist și naționalist alb atunci când a candidat pentru un loc în Congres, s-a concentrat intens asupra Israelului în scrisoarea sa de demisie. Mesajul a atras critici semnificative pentru că era antisemit, inclusiv din partea senatorului republican Mitch McConnell, care votase pentru confirmarea lui Kent în funcție. „El a spus că ar fi o onoare să se întoarcă în lupta împotriva terorismului și s-a angajat să conducă cu integritate și responsabilitate”, a amintit el despre audierea de confirmare a lui Kent de anul trecut, într-o postare pe X. „Antisemitismul virulent din scrisoarea sa de demisie arată clar că domnul Kent este incapabil să-și respecte aceste angajamente”, a comentat McConnell.

Nu existau informații că Iranul ar fi pregătit un atac surpriză de amploare

Fostul șef al departamentului de combatere a terorismului din administrația Trump a mai spus, potrivit CNN, că nu existau „informații” conform cărora Iranul urma să lanseze un „atac surpriză de amploare” similar cu cele de la 11 septembrie sau Pearl Harbor.

„Nu existau informații care să spună: «Hei, indiferent de data, fie că era 1 martie, iranienii vor lansa acest atac surpriză de amploare, vor face ceva de genul 11 septembrie, Pearl Harbor etc. Vor ataca una dintre bazele noastre». Nu existau astfel de informații”, a declarat Kent în interviul acordat fostului prezentator al Fox News, devenit un influent podcaster conservator, Tucker Carlson.

„Revenind la ceea ce știm despre iranieni. Ei sunt foarte, foarte calculați în ceea ce privește scara de escaladare”, a spus Kent, care marți a anunțat că demisionează din administrație din cauza dezacordurilor cu privire la războiul cu Iranul.

Casa Albă a invocat în repetate rânduri o „amenințare nucleară iminentă” reprezentată de Iran ca motiv pentru lansarea atacurilor comune cu Israelul în 28 februarie.

Kent susține că este greu de ajuns la Trump

Fostul director al Centrului Național Antiterorism al SUA, Joe Kent, a declarat miercuri că „un număr considerabil de factori de decizie cheie nu au avut voie să vină și să-și exprime opinia” în fața președintelui Donald Trump în perioada premergătoare războiului cu Iranul.

„În perioada premergătoare acestei ultime iterații, unui număr mare de factori de decizie cheie nu li s-a permis să vină și să-și exprime opinia în fața președintelui”, a declarat Kent în interviul acordat lui Tucker Carlson.

El a menționat, de asemenea, că a existat o „dezbatere aprinsă” înaintea atacurilor SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut.

În schimb, capacitatea comunității de informații de a oferi o „evaluare a raționalului” în timpul informării președintelui „a fost în mare parte înăbușită în această a doua rundă”, a spus Kent.

„Au purtat acea discuție, știi, în spatele ușilor închise, și nu a existat nicio șansă ca vreo voce disidentă să se facă auzită”, a spus el mai târziu în podcast.