După un egal smuls pe St James' Park (1-1), catalanii au condus pe teren propriu cu 1-0 şi 2-1, dar „coţofenele” au egalat de fiecare dată. Barca a mai înscris o dată în finalul primei reprize şi s-a dezlănţuit complet după pauză, marcând de alte patru ori.

Raphinha (6, 72), Marc Bernal (18), Lamine Yamal (45+7 - penalty), Fermin Lopez (51) şi Robert Lewandowski (56, 61) au înscris pentru echipa antrenată de Hansi Flick, în timp ce golurile oaspeţilor au fost semnate de internaţionalul suedez Anthony Elanga (15, 28).

În sferturi, FC Barcelona o va înfrunta probabil pe Atletico Madrid, care a dispus în prima manşă a optimilor de Tottenham cu 5-2.

Newcastle United este a treia reprezentantă a Premier League care părăseşte Champions League în optimi după Chelsea şi Manchester City.