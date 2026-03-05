"Când vorbim cu ţările din regiune, acestea sunt îngrijorate şi de războaiele civile din interiorul conducerii regimului şi de ceea ce se întâmplă acolo", a declarat ea înaintea unei videoconferinţe cu miniştrii de externe ai UE şi cu reprezentanţii Consiliului de Cooperare al Golfului pe tema situaţiei din Iran şi din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

UE doreşte să promoveze o soluţie diplomatică. "Războaiele se termină cu adevărat în diplomaţie şi trebuie să existe loc pentru diplomaţie aici, pentru a ieşi cu adevărat din acest ciclu de escaladare", le-a declarat ea jurnaliştilor.

Uniunea Europeană este "extrem de îngrijorată" de securitatea maritimă din regiune şi că încearcă să menţină deschise rute precum strâmtoarea Ormuz, a declarat ea, chiar dacă, în condiţiile în care UE nu depinde de petrolul din statele din Golf, atacurile de acolo nu au avut un impact major pe termen scurt asupra securităţii aprovizionării cu petrol a blocului comunitar.

Conflictul a intensificat, de asemenea, o dispută între Statele Unite şi Spania, Washingtonul ameninţând că va întrerupe comerţul cu Madridul din cauza refuzului acestuia de a permite aeronavelor americane să utilizeze baze navale şi aeriene din sudul Spaniei pentru ofensiva împotriva Teheranului.

Spania a denunţat bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului ca fiind nesăbuite şi ilegale. Casa Albă a declarat miercuri că Spania a fost de acord să coopereze, însă Madridul a negat acest lucru.

Întrebată despre dispută, Kallas a declarat că speră ca Washingtonul să respecte acordul comercial încheiat anul trecut, care se aplică tuturor statelor membre ale UE.

Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului

Administrația Trump afirmă că SUA au muniție suficientă pentru un conflict cu Iranul care ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE. Însă, după cum relatează joi portalul israelian Ynetnews.com, Comandamentul Central al SUA (United States Central Command/CENTCOM) ar fi solicitat Pentagonului să trimită ofițeri suplimentari de informații militare la sediul său din Tampa (Florida), pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, dar probabil până în septembrie.

"Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi și șase, opt sau trei", afirmase într-o conferință de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care asigurase că SUA și Israelul sunt cele care dictează în totalitate "ritmul" războiului.

Hegseth a spus că "în mai puțin de o săptămână, cele două cele mai puternice forțe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spațiului aerian al Iranului", iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze "bombe ghidate (sau kituri ghidate) de înaltă precizie cu GPS și laser de 500, 1000 și 2000 de livre", din care SUA au "stocuri nelimitate".

Conform informațiilor din open source, "Laser/GPS Guided Munitions (500 lb) 1,000 & Dual Mode (2000 lb) 1,100" sunt bombe care folosesc un sistem dublu de ghidaj (Dual Mode), combinând tehnologia laser (pentru precizie maximă asupra țintelor mobile) cu sistemul GPS/INS (Global Positioning System / Inertial Navigation System, pentru acțiune în orice condiții meteorologice). Ele pot fi bazate pe kituri JDAM (Joint Direct Attack Munition) sau Enhanced Paveway.