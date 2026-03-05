„Italia, la fel ca Regatul Unit, Franța și Germania, intenționează să trimită ajutor țărilor din Golf; vorbim clar despre apărare, despre apărare aeriană, nu doar pentru că sunt națiuni prietene, ci și pentru că în acea zonă trăiesc zeci de mii de italieni și aproximativ două mii de militari pe care trebuie să îi protejăm. Iar Golful este vital pentru aprovizionare”, a declarat Meloni la RTL 102.5, conform ANSA.

Italia își menține nivelul ridicat de alertă în fața terorismului

Referitor la terorismul islamist, ea a apreciat că nu trebuie lăsată niciodată garda jos.

”Suntem complet mobilizați, toate serviciile de securitate sunt mobilizate. Ministrul Piantedosi a convocat deja comitetul pentru ordine și securitate, iar comitetul de analiză strategică antiterorism se reunește periodic; avem structuri de excelență. Nu suntem distrași, nivelul de alertă este foarte ridicat”, a spus Meloni.

Utilizarea bazelor americane din Italia, posibilă doar în baza acordurilor

În ceea ce privește utilizarea bazelor militare americane din Italia, conform premierului italian, guvernul se conformează „acordurilor bilaterale”, potrivit cărora există „autorizații tehnice atunci când este vorba clar despre logistică și așa-numitele operațiuni non-cinetice – simplificând, operațiuni care nu implică bombardamente”.

”Dacă ar veni cereri pentru utilizarea bazelor italiene în alte scopuri, competența de a decide dacă se acordă o utilizare mai extinsă ar reveni guvernului, dar cred că în acel caz ar trebui să decidem împreună cu Parlamentul”, a explicat premierul Giorgia Meloni.

„Astăzi nu avem nicio solicitare în acest sens și vreau să spun că nu suntem în război și nu dorim să intrăm în război”, a afirmat premierul Giorgia Meloni, răspunzând unei întrebări despre utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei pentru ofensiva împotriva Iranului.

Referitor la bazele militare americane, Meloni a adăugat: „Mi se pare că toată lumea respectă acordurile bilaterale. Chiar și purtătoarea de cuvânt a guvernului spaniol a declarat ieri că există un acord bilateral și că, în afara acelui acord, nu va exista nicio utilizare a bazelor. Același lucru este valabil și pentru noi: în Italia avem trei baze militare puse la dispoziția americanilor în baza unor acorduri din 1954, care au fost mereu actualizate”.