"Grupul de state arabe în numele căruia vorbiți, multe dintre monarhiile arabe, au declarat public că situația nu trebuie să ducă la un conflict armat și că nu vor permite utilizarea spațiului lor aerian. Dar când totul a început, în pofida apelurilor voastre repetate către SUA și Israel, ați condamnat ceea ce aceștia au început să facă?", a întrebat retoric șeful diplomației ruse.

După care a continuat pe un ton și mai incisiv: "Ați condamnat moartea a 170 de fetițe în școala (primară bombardată)? Consider că trebuie să adoptăm o poziție comună".

Lavrov acuză tentativa de divizare a țărilor din Golf

Șeful diplomației ruse a subliniat că "unul dintre obiectivele operațiunii din Orientul Mijlociu este provocarea divizării între țările Golfului Persic".

Serghei Lavrov a amintit că în ultimii ani "s-a observat un proces de normalizare" a relațiilor dintre Iran și vecinii săi arabi, ale căror teritorii au fost afectate de duminică de atacurile Teheranului împotriva instalațiilor militare americane.

Conform șefului diplomației ruse, "Occidentul, așa cum a demonstrat această agresiune împotriva Iranului, acționează pe baza principiului "cu noi sau împotriva noastră". Și mai ales, pe baza principiului "împarte și stăpânește".

"Vorbesc despre aceasta cu un sentiment de profundă părere de rău pentru că este vorba despre prieteni apropiați ai noștri. Toți cei care acum suferă din cauza agresiunii Statelor Unite și Israelului sunt partenerii noștri strategici", a afirmat el.

Serghei Lavrov a subliniat că de mai bine de două decenii Rusia desfășoară "o agendă unificatoare" în această regiune cu scopul de a "mobiliza sprijinul pentru inițiativa creării unei zone de securitate în Golful Persic care să includă toate aceste țări, vecinii lor cheie și cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU", o concepție care, și-a exprimat regretul ministrul rus de externe, "nu a fost dusă la capăt".

Lavrov avertizează asupra consecințelor globale ale războiului

În schimb, a denunțat faptul că NATO, implicată de mult timp în războiul din Ucraina, "se implică acum în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului".

"Domnul Rutte face declarații foarte elocvente. A spus că NATO este gata să aplice articolul privind apărarea colectivă în operațiunea Statelor Unite împotriva Iranului", a menționat el.

Șeful diplomației ruse a atras atenția asupra faptului că războiul actual din Iran poate conduce la "consecințe negative colosale pentru întreaga lume, pentru stabilitatea mondială, economia mondială, pentru tot ceea ce la un moment dat s-a numit globalizare în scopul dezvoltării întregii umanități".

"Toate acestea au fost distruse. Populația civilă suferă", a afirmat el, transmițând condoleanțele Rusiei nu doar Iranului, ci și țărilor din Golful Persic care au suferit victime.

Prin urmare, Serghei Lavrov a subliniat că Rusia va face tot posibilul, împreună cu alți membri ai comunității internaționale care iubesc pacea, "inclusiv Consiliul de Securitate al ONU și Adunarea Generală, pentru a crea o atmosferă care să facă absolut imposibilă această operațiune" împotriva Iranului.