Șefa de cabinet a lui Trump spune că președintele american are personalitate de alcoolic. Plus multe alte critici
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a oferit o serie de declarații extrem de directe și critice despre președintele Donald Trump, agenda sa pentru un al doilea mandat și despre unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi.
Într-o serie de interviuri acordate Vanity Fair, Wiles a afirmat că Trump „are personalitatea unui alcoolic”, chiar dacă este cunoscut ca nefiind băutor.
17-12-2025 08:58