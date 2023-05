Șefa Comisiei Europene a ajuns la Kiev pentru a marca Ziua Europei: Pregătim terenul pentru începerea negocierilor de aderare

Ea a declarat că principalele obiective ale Uniunii Europene sunt creşterea presiunilor asupra Rusiei, asigurarea implementării complete a sancţiunilor şi închiderea tuturor căilor de ocolire a acestora.

Agenţia DPA remarcă data simbolică a vizitei - 9 Mai, Ziua Europei, pe care şi Ucraina va începe să o sărbătorească, după cum a anunţat Zelenski luni. Von der Leyen a afirmat că prezenţa sa la Kiev în această zi este "simbolică" şi în acelaşi timp un "semn al unei realităţi vitale şi foarte practice: UE colaborează îndeaproape cu Ucraina în multe probleme'', a declarat înalta oficialitate a UE unui reporter de la European Newsroom.

De anul trecut, Ucraina are oficial statutul de candidată la aderarea la Uniune, iar Comisia Europeană urmează să evalueze eforturile de reformă, pentru a stabili dacă sunt suficiente pentru începerea negocierilor de aderare.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq