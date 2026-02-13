Potrivit News.ro, care citează CNN, demisia ei intră în vigoare la 30 iunie.

Anunţul vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, Ruemmler a fost vizată de numeroase articole de presă care i-au analizat relaţia cu finanţistul compromis.

Ruemmler şi cei din jurul ei au insistat că a avut o relaţie strict profesională cu Epstein.

„De când m-am alăturat Goldman Sachs, acum şase ani, a fost un privilegiu pentru mine să contribui la supravegherea aspectelor juridice, reputaţionale şi de reglementare ale firmei; să consolidăm procesele noastre solide de gestionare a riscurilor; şi să ne asigurăm că respectăm valoarea noastră fundamentală - integritatea - în tot ceea ce facem”, a declarat Ruemmler, fost consilier juridic la Casa Albă în timpul administraţiei Obama, într-un comunicat transmis CNN.

„Responsabilitatea mea este să pun pe primul loc interesele Goldman Sachs. Astăzi, i-am comunicat cu regret lui David Solomon intenţia mea de a renunţa la funcţia de Chief Legal Officer şi General Counsel al Goldman Sachs, începând cu 30 iunie 2026”, a mai spus ea.

David Solomon, CEO al Goldman Sachs, a declarat pentru CNN într-un comunicat: „Pe parcursul mandatului său, Kathy a fost un consilier juridic excepţional şi îi suntem recunoscători pentru contribuţiile sale şi pentru sfaturile solide oferite într-o gamă largă de chestiuni juridice importante pentru firmă. Fiind una dintre cele mai realizate profesioniste din domeniul său, Kathy a fost, de asemenea, mentor şi prieten pentru mulţi dintre colegii noştri şi ne va lipsi. I-am acceptat demisia şi îi respect decizia”.

Printre sutele de schimburi de e-mailuri analizate de CNN, în care discută despre problemele juridice ale lui Epstein şi dificultăţile sale de imagine, există şi alte comunicări mai personale între cei doi, inclusiv planuri pentru o posibilă călătorie pe insula lui Epstein şi referiri la cadouri pe care i le oferise acesteia.

În unele dintre mesajele lor, Ruemmler a discutat despre aspecte personale din viaţa ei, şi-a exprimat recunoştinţa pentru „prietenia” lor şi şi-a încheiat mesajele cu formulele „xo” şi „xoxo”.