Obligația de afișare a prețurilor în ambele monede a fost introdusă ca măsură temporară pentru a ajuta consumatorii să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate de prețuri în perioada schimbării monedei.

Începând cu 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și cele de plată exclusiv în euro.

Companiile vor putea în continuare să afișeze echivalentul în leva, însă doar în mod voluntar și exclusiv cu titlu informativ. În aceste cazuri, va trebui precizat clar că prețul oficial este cel exprimat în euro, iar valoarea în leva are doar caracter orientativ. Ambele sume trebuie să fie corecte și prezentate într-un mod care să nu inducă în eroare consumatorii.

Cursul oficial de conversie rămâne neschimbat

Consumatorii sunt sfătuiți să țină cont că rata oficială de conversie rămâne fixă:

1 euro = 1,95583 leva.

Sumele convertite trebuie rotunjite conform prevederilor Legii privind adoptarea monedei euro, inclusiv prin rotunjirea la a doua zecimală și fără ca această operațiune să dezavantajeze consumatorii.

Meniurile și cataloagele nu trebuie schimbate imediat

Eliminarea obligației de afișare dublă nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de prețuri, cataloagele sau broșurile.

Acestea pot continua să fie utilizate dacă prețul în euro este afișat clar ca sumă care trebuie plătită, iar echivalentul în leva este prezentat doar cu rol informativ.

Autoritățile vor continua controalele

Măsurile de protecție a consumatorilor vor rămâne în vigoare și după 8 august.

Autoritățile vor continua să monitorizeze:

practicile comerciale incorecte;

conversiile greșite între leva și euro;

majorările nejustificate de prețuri.

Sesizările privind creșterile nejustificate ale prețurilor sau neregulile din bonuri fiscale, facturi și alte documente de plată vor fi analizate de instituțiile competente.

Agenția Națională pentru Venituri va continua controalele privind evaziunea fiscală și veniturile nedeclarate, în timp ce reclamațiile privind prețurile incorecte vor fi soluționate de Comisia pentru Protecția Consumatorilor. Încălcările comise de bănci în legătură cu schimbul valutar, comisioanele sau relația cu clienții vor rămâne sub supravegherea Băncii Naționale a Bulgariei.