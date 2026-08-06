Pe 1 august, cu doar o zi înainte ca familia sa să plece într-o vacanță de două săptămâni, Nikolay, un bulgar care locuiește în Ungaria de zeci de ani, a primit un mesaj text de la touroperatorul Robinson Tours prin care era informat că excursia a fost anulată, scrie OFFNews, citat de novinite.com.

„Vă rugăm să nu mergeți la aeroport, din păcate suntem nevoiți să anulăm călătoria dumneavoastră”, se arăta în mesaj.

Zborul anulat era programat să plece din Budapesta spre Burgas, iar un alt zbor charter din Debrecen către Burgas, planificat pentru luni, a fost de asemenea anulat.

Nikolay a declarat că rezervase vacanța încă din ianuarie. Pachetul includea zbor dus-întors, o taxă de combustibil de 120 de euro, transferuri și 14 nopți la un hotel all-inclusive din Sunny Beach. Costul total pentru trei persoane s-a ridicat la 3.540 de euro.

„După anularea excursiei, Robinson Tours nu a mai răspuns la apelurile către niciunul dintre numerele sale de telefon”, a declarat Nikolay pentru OFFNews.bg.

„Pe 2 august, am primit un e-mail în care touroperatorul anunța că refuză să furnizeze transportul și serviciile prevăzute în contract și că nu va răspunde la apelurile telefonice. De atunci nu am mai primit nicio altă informație.”, a precizat el.

Numeroși alți turiști maghiari s-au confruntat, potrivit relatărilor, cu aceeași situație. Pe lângă anularea zborurilor charter, rezervările la hotelurile din Bulgaria au fost și ele anulate. Unii clienți care au contactat direct hotelurile au fost informați că rezervările lor fuseseră anulate.

Turiștii maghiari care își încheiaseră deja vacanțele și urmau să se întoarcă acasă cu avionul din Burgas au fost transportați în schimb cu autobuzul până la Budapesta și Debrecen.

Călătoria lungă cu autocarul a ridicat probleme suplimentare pentru unii pasageri, deoarece traseul a trecut prin Serbia. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, maghiarii care călătoresc în Bulgaria folosesc în mod obișnuit cărțile de identitate, nu pașapoartele, întrucât se așteptau să se întoarcă acasă cu zboruri charter directe, nu pe cale rutieră.

Clienții nemulțumiți au creat pe Facebook o comunitate intitulată „Group for Robinson Tours Passengers”, care a adunat peste 660 de membri în doar câteva zile. Participanții au împărtășit informații despre zborurile anulate, rezervările la hotel dispărute și demersurile lor pentru a obține explicații din partea touroperatorului.

Cazul a atras, de asemenea, o atenție considerabilă din partea presei din Ungaria, mai multe publicații naționale relatând despre vacanțele anulate.

Robinson Tours EOOD este înregistrată în Sofia și este deținută și administrată de cetățeanul maghiar Aron Jakoc. Compania comercializează pachete turistice destinate clienților din Ungaria, inclusiv vacanțe pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Publicația maghiară Index.hu a remarcat că Robinson Tours s-a confruntat și în 2020 cu dificultăți financiare, când, în calitate de touroperator înregistrat în Ungaria, și-a anunțat încetarea activității din cauza restricțiilor de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19. La acea vreme, turiștii afectați urmau să fie despăgubiți prin polița de asigurare a companiei.

Potrivit publicației, Robinson Tours a revenit ulterior pe piața turistică din Ungaria și a început să ofere pachete de vacanță pentru sezonul 2026, inclusiv sejururi charter în Bulgaria.