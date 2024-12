Au cumpărat o casă cu 330.000 de euro, dar după renovare a ajuns să valoreze un euro. Greșeala făcută de constructori

Dayle Dixon, în vârstă de 53 de ani, și Mark Lee, în vârstă de 59 de ani, au văzut crăpături în pereți în 2018, atunci când au cumpărat casa. Totuși, angajații firmei de construcții - Barratt Homes - i-au asigurat că nu e nicio problemă și că aceasta pur și simplu se usca.

Dar, departe de a fi un loc de refugiu, au rămas cu o casă cu mai mult de 500 de probleme și „nepotrivită pentru locuire”.

Casa este plină de crăpături, ceea ce face imposibilă așezarea pardoselii, în timp ce pereții sunt acoperiți de umezeală și mucegai.

„În primii doi ani, am pus bradul, dar de cel puțin cinci ani nu am mai avut Crăciun. Toată distracția a dispărut pentru că nimeni nu vrea să vină pe la noi când ești în haos. Nu putem avea o masă în familie cu toată lumea în jurul mesei sau cadouri de Crăciun pe podea pentru că este umed”, a spus femeia, potrivit Daily Mail.

Dayle, în vârstă de 53 de ani, spune că un expert a ajuns la concluzia că locuința pe care ei au cumpărat-o cu aproximativ 330.000 de euro valorează acum doar o liră sterlină, după ce problemele de impermeabilizare au permis apei să curgă pe sub casă și să distrugă structura acesteia.

Ea și Mark au somat Barratt Homes să îi despăgubească pentru toate problemele, astfel încât cuplul să poată pleca.

Dayle spune că firma a fost de acord să respecte prețul evaluării independente și să îi ofere o compensație de 5.000 de lire sterline, dar acest lucru nu este suficient.

Dayle spune că rapoartele topografilor susțin că pardoseala din beton nu a fost construită cu suportul adecvat și era prea subțire, astfel încât ar trebui să fie îndepărtați pereții pentru lucrări de restaurare.

Cei doi cred că au cheltuit aproximativ 15.000 de lire sterline pe mobilier distrus, cum ar fi plăci ceramice care au crăpat și s-au mișcat din cauza instabilității podelei.

„Locuim pe un șantier, cu podele din beton gol, praf, umezeală, mucegai și chiar acarieni în mâncare. Este dezgustător. Pentru că apa elimină umezeala din podeaua de beton, aceasta se va transforma în nisip și ciment, fără lipici, astfel încât podeaua se va sfărâma complet. Dacă am accepta oferta, am rămâne tehnic fără adăpost, deoarece, după ce am achitat ipoteca și am rambursat taxa Help to Buy, nu am avea suficienți bani pentru a cumpăra o altă proprietate, Vreau ca ei să ne despăgubească în mod adecvat pentru cei șapte ani de iad. Stresul, problemele de sănătate și tot ceea ce am pierdut”, a mai spus ea.

Un purtător de cuvânt al BDW Bristol, care deține marca Barratt Homes, a declarat: „Ca un constructor de case de cinci stele, ne pare rău că Dixon este nemulțumită, cu toate acestea, toate încercările noastre de a remedia situația au fost refuzate până acum. Aceasta a inclus utilizarea unor inspectori și contractori externi independenți aleși de ea, dar în loc să încerce să găsească o soluție, Dixon a încetat comunicarea cu noi, lăsându-ne în imposibilitatea de a rezolva situația”.

