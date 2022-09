Referendumuri în Ucraina. La ce întrebare trebuie să răspundă oamenii din regiunile Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk

Liderii instalaţi de Rusia au anunţat marţi planuri pentru referendumuri, considerate de Occident o provocare care ar putea duce la escaladarea bruscă a războiului. Ucraina şi aliaţii săi au precizat că nu vor recunoaşte rezultatele votului.

Votul în provinciile Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie, reprezentând aproximativ 15% din teritoriul ucrainean, urmează să aibă loc de vineri până marţi.

Conform BBC, presa rusă a informat că oficialii electorali vor merge din uşă în uşă cu urne mobile, de vineri până luni.

Secţiile de votare vor funcţiona doar în a cincea zi, 27 septembrie, oficialii invocând motive de securitate.

Sute de secţii sunt programate să se deschidă în acea zi, alegătorii putând vota şi în alte regiuni decât cele în care locuiesc.

Pe buletinele de vot din regiunea Zaporojie apare întrebarea: „Susțineți desprinderea regiunii Zaporojie de Ucraina, formarea unui stat independent și aderarea acestuia la Federația Rusă ca subiect al Federației Ruse?”, scrisă atât în ucraineană cât și în rusă. Oamenii pot vota „Da” sau „Nu”.

“Do you support Zaporizhzhia Oblast exiting from Ukraine, forming an independent state, and joining the Russian Federation on the rights of a subject of the Russian Federation?” says this “ballot” from Russia's pseudo-referendum show

