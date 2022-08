Scene morbide la Moscova. Un mercenar rus a apărut pe o scenă cu craniul unui soldat ucrainean ucis lângă Azovstal

Situația de la centrala nucleară din Zaporojie este tot mai tensionată. În cursul nopții au căzut mai multe rachete asupra unui cartier de locuințe din Energodar, orașul aflat in apropiere. Nimeni nu-și asumă, însă, vina pentru bombardamente.

Ucrainenii și rușii se acuză reciproc pentru atacuri. O delegație a Agenției Internaționale pentru Energie încearcă să facă lumină în acest caz și a plecat chiar astăzi spre centrală. Specialiștii vor ajunge acolo în următoarele zile.

Mai multe proiectile au căzut în cursul duminică noapte în orașul ucrainean Energodar, la marginea căruia se află centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși încă de la începutul războiului. Potrivit autorităților locale, cel puțin nouă oameni și-au pierdut viața în bombardament.

Câteva zeci de autoturisme au ars și mai multe apartamente au fost avariate. Ucrainenii și rușii dau vina unii pe alții pentru aceste atacuri.

Experți din Polonia, Lituania, Serbia, Franța și din China, la Zaporojie

Luni dimineață, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a anunțat, pe Twitter, că o delegație a plecat deja spre centrala nucleară pentru a o inspecta. Din echipă fac parte experți din Polonia, Lituania, Serbia, Franța, dar și din China, iar misiunea lor este de a verifica situația de la fața locului.

În ultimele săptămâni, centrala nucleară a fost ținta unor atacuri care au pus în pericol integritatea reactoarelor.

Ucrainenii le fac zile negre, la rândul lor, invadatorilor. Într-un film devenit viral pe net, au reușit să preia controlul unei drone rusești, chiar sub ochii rușilor care încercau să le monitorizeze mișcările.

Rușii continuă să bombardeze fără discriminare orașele ucrainene. Duminică au lovit cu rachete mai multe blocuri de locuințe și o școală din Sloviansk, oraș aflat la câțiva kilometri în spatele frontului. Konstantin asculta muzică în momentul în care s-a produs atacul.

Konstantin Daineko, localnic din Sloviansk: „Eram pe cale să adorm când am simțit că-mi cade mizerie în gură. Am deschis ochii și am văzut fereastra cum zboară deasupra mea, cu tot cu ramă și bucăți de sticlă spartă”.

Ucrainenii sunt dispuși să lupte până la capăt și nu vor să facă nicio concesie Rusiei.

Mercenar rus: „Nu putem face pace. Trebuie să dezucrainizăm Ucraina”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Invadatorii au adus distrugere și moarte cu ei și cred că sunt aici pentru totdeauna. Dar este ceva temporar. Ucraina se va întoarce (în teritoriile ocupate). Asta cu siguranță”.

De cealaltă parte, sunt și ruși care cred că misiunea lor sacră este să șteargă Ucraina de pe fața pământului. E cazul lui Igor Mangușev, un membru al unei unități paramilitare rusești care a urcat pe o scenă la Moscova ținând în mână un craniu uman, despre care spunea că ar fi aparținut unui militar ucrainean mort la Azovstal.

Igor Mangușev: „Nu putem face pace. Trebuie să dezucrainizăm Ucraina. Trebuie să ne luăm înapoi pământurile noastre rusești. Nu suntem în război cu niște oameni, ci cu o idee. Asta e tragedia soldaților ucraineni. Nu ne interesează câți trebuie să ucidem”.

Pe de altă parte, primarul din Sankt Petersburg a fost criticat de o publicație pro-Kremlin pentru că nu a contribuit la eforturile de recrutare. În orașul cu cinci milioane de locuitori ar fi trebuit să fie formate trei batalioane de voluntari, însă de la începutul lunii iulie și până acum s-au înscris doar 100 de oameni.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 29-08-2022 13:05