Donald Trump nu glumește. Unirea Canadei cu Statele Unite, ”o idee excelentă”. Câți canadieni ar fi de acord cu așa ceva

Canadienii ”ar economisi masiv în privinţa impoztelor şi protecţiei militare. Eu cred că este o idee excelentă. Al 51-lea stat!”, scrie preşedintele ales american pe platforma sa Truth Social.

”Mulţi canadieni vor ca Canada să devină al 51-lea stat”, a afirmat mai înainte.

Un sondaj realizat săptămâna trecută de către Institutul Leger arăta că 13% dintre canadieni ar vrea ca ţara lor să devină unul dintre statele Statelor Unite.

TRUMP: “We are subsidizing Canada to the tune of $100 billion a year.

Why are we subsidizing them? If we’re subsidizing them, they should become a state.”

