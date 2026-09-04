Incidentul l-a determinat pe preşedintele Volodimir Zelenski să ordone deschiderea unei anchete şi să-i demită pe adjuncţii şefilor celor două servicii.

Versiunile se contrazic şi ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri, scrie corespondentul „Le Monde” la Kiev, citat de News.ro.

În urma unui conflict armat fără precedent în cartierul Berezniaki, din centrul Kievului, între agenţi ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) şi membri ai unei unităţi speciale a serviciului de informaţii al armatei (HUR), o criză care până atunci fusese în mare parte ţinută sub tăcere în culisele aparatului de securitate ucrainean a apărut brusc la lumină. Pe de o parte, sunt membrii unităţii "Timur", subordonată HUR şi care a rămas apropiată de fostul său şef, maestrul spion Kirilo Budanov, acum şef al administraţiei prezidenţiale; iar pe de altă parte, SBU, care îi acuză că au împiedicat o operaţiune de contraspionaj.

Joi seara, Volodimir Zelenski a anunţat în cele din urmă decizia sa de a-i demite pe cei doi "adjuncţi" ai celor două servicii "care poartă responsabilitatea pentru această situaţie", fără a le menţiona numele. "Este pe deplin justificat: cele două servicii trebuie să răspundă, deoarece ambele au acţionat într-un mod absolut inacceptabil", a spus şeful statului.

Cu o zi înainte, în ziua confruntării armate, acesta din urmă criticase "situaţia absolut ruşinoasă care a avut loc între anumite unităţi ale SBU şi ale HUR" şi anunţase că Biroul de Investigaţii de Stat şi procurorul general vor fi însărcinaţi să stabilească circumstanţele. De asemenea, vor fi efectuate anchete interne în cadrul celor două servicii. "Aici, în Ucraina, se poate trage doar asupra ocupanţilor ruşi pentru a apăra Ucraina. Niciun alt schimb de focuri nu va fi considerat vreodată de statul nostru ca fiind ceva ce ar putea fi permis cuiva", a declarat preşedintele.

O confruntare care a degenerat

În centrul acestui scandal se află militarul Stepan Kaplunov, reţinut de SBU de la sfârşitul lunii august. Luptând în Ucraina din 2014, acesta este, de asemenea, comandantul adjunct al Corpului de Voluntari Ruşi (RDK), o formaţiune controversată, alcătuită din cetăţeni ruşi angajaţi în luptă alături de Ucraina şi integraţi în unitatea "Timur". Aceasta din urmă este cunoscută pentru desfăşurarea unora dintre cele mai îndrăzneţe şi extrem de riscante operaţiuni de informaţii militare.

RDK este condus de Denis Kapustin, cunoscut sub numele de "White Rex", o figură influentă a extremei drepte radicale şi a mediului neonazist european.

În ceea ce priveşte desfăşurarea imediată a evenimentelor, cele două părţi sunt de acord asupra liniilor generale. Miercuri dimineaţă, agenţii SBU l-au dus pe Stepan Kaplunov la domiciliul său în cadrul unei percheziţii.

La faţa locului îi aşteptau membri ai unităţii "Timur", informaţi cu privire la operaţiune. Confruntarea a degenerat, s-au tras focuri de armă şi trei bărbaţi din HUR au fost răniţi, înainte ca membrii "Timur" să părăsească locul, scoţându-l pe Stepan Kaplunov din zonă.

Videoclipurile care au fost difuzate pe reţelele sociale, în care se vedeau bărbaţi înarmaţi care se înfruntau în plin oraş, au şocat populaţia capitalei, care suferă din cauza intensificării atacurilor ruseşti zi şi noapte. Confruntarea are loc, de asemenea, după câteva săptămâni de tensiuni politice la vârf, consecinţe ale demiterii ministrului apărării, Mîhailo Fedorov, în luna iulie.

SBU îl acuză pe Kaplunov de legături cu serviciile ruse şi de comploturi pentru asasinate

După o comunicare iniţială confuză, SBU l-a acuzat în cele din urmă, joi, pe Stepan Kaplunov că a întreţinut contacte cu serviciile de informaţii ruseşti şi că a participat la pregătirea unor asasinate în Ucraina. Militarul ar fi primit, în special, misiunea de a pregăti eliminarea unui lider al opoziţiei ruse care urma să sosească în ţară în ziua sărbătorii independenţei şi ar fi fost, de asemenea, însărcinat să ucidă membri ai Forţelor de Apărare Ucrainene în schimbul unei remuneraţii.

Pentru a-şi susţine acuzaţiile, SBU a difuzat capturi de ecran ale unor mesaje care, potrivit acestuia, provin de pe telefonul militarului. Într-unul dintre aceste schimburi de mesaje, un interlocutor propune să "facă pe cineva să dispară în Ucraina" pentru o sumă de până la 50 000 de dolari (30.956 de euro) de persoană.

Serviciul de securitate a publicat, de asemenea, un scurt videoclip, în tradiţia "mărturisirilor" filmate difuzate în mod regulat de SBU. Purtând ochelari de soare negri şi fiind recunoscut după tatuajul de pe braţul stâng, Stepan Kaplunov afirmă în acesta că a fost contactat de pe un număr rusesc de către un bărbat care acţiona în interesul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, care ar fi încercat să-l recruteze pentru operaţiuni îndreptate împotriva combatanţilor ucraineni şi a altor persoane.

O versiune diametral opusă

Versiunea susţinută de Stepan Kaplunov şi de membrii unităţii speciale "Timur" este diametral opusă. Într-un interviu acordat joi dimineaţă publicaţiei ucrainene New Voice, comandantul adjunct al RDK afirmă că aceste declaraţii i-au fost smulse sub presiune şi neagă că ar fi fost în contact cu FSB. Potrivit acestuia, operaţiunea ar fi avut ca scop discreditarea unităţii "Timur" şi a comandamentului acesteia. El confirmă că membrii unităţii au intervenit în cele din urmă pentru a-l recupera, miercuri dimineaţă, exprimându-şi public recunoştinţa faţă de aceştia: "Unitatea specială «Timur» dovedeşte încă o dată că formăm o mare familie", transmite acesta.

Ulterior, într-o declaraţie difuzată pe canalele RDK, militarul a mers mult mai departe. El afirmă că Oleksandr Poklad, şeful interimar al SBU, l-ar fi interogat personal şi l-ar fi maltratat pentru a-i smulge mărturisiri. Obiectivul, potrivit relatării sale, ar fi fost acela de a compromite comanda unităţii speciale "Timur" şi, mai departe, pe Kirilo Budanov însuşi, prezentându-i ca fiind legaţi de FSB.

Acestea sunt acuzaţii extrem de grave. Căci, în spatele soartei lui Stepan Kaplunov, se conturează o confruntare mult mai amplă.

Cazul scoate la iveală rivalităţile care afectează de mult timp aparatul de securitate ucrainean şi care par să se fi accentuat odată cu recentele schimbări survenite la conducerea serviciului de informaţii militare, arată corespondentul "Le Monde". Incidentul are loc, de fapt, în momentul în care succesorul lui Kirilo Budanov la conducerea HUR, Oleh Ivaşcenko, încearcă să-şi consolideze autoritatea asupra unei instituţii ai cărei membri rămân, în parte, ataşaţi de predecesorul său.

Cazul Denis Kireev

Faptul că Stepan Kaplunov l-a acuzat direct pe şeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad, că l-ar fi agresat nu este lipsit de semnificaţie: acesta din urmă are relaţii extrem de proaste cu Kirilo Budanov. Antagonismul dintre ei este alimentat în special de cazul lui Denis Kireev, un agent recrutat de Kirilo Budanov pe vremea când acesta conducea HUR, care furnizase serviciului informaţii despre pregătirile ruseşti înainte de invazie şi participase la primele negocieri cu Moscova.

Suspectat de trădare de către serviciul de contrainformaţii al SBU, condus la acea vreme de Oleksandr Poklad, Denis Kireev fusese interceptat de agenţi pe 5 martie 2022, la Kiev, înainte de a fi găsit mort, împuşcat în cap. Kirilo Budanov i-a apărat întotdeauna rolul de agent al serviciilor de informaţii ucrainene şi de patriot. Bărbatul a fost înmormântat cu onoruri.

Miercuri, fostul şef al HUR s-a mulţumit cu o declaraţie prudentă. Într-un comentariu adresat unui post media ucrainean, actualul şef al administraţiei prezidenţiale nu a condamnat direct intervenţia oamenilor din cadrul HUR, preferând să reamintească că "nimeni nu are dreptul să răpească militari fără a fi tras la răspundere, să deschidă focul pe străzile oraşelor noastre, nici să dea sau să execute ordine criminale", solicitând totodată o anchetă "aprofundată şi imparţială".