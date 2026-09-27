El a sosit la Lourdes sâmbătă seara, în a doua etapă a vizitei sale în Franța. „Ne rugăm Ție, Doamna noastră, pentru Franța, a cărei Patroană ești și pe care ai înconjurat-o, atâtea secole, în protecția ta. Dă poporului său darul concordiei fraterne”, a declarat sâmbătă seara Papa, în Grota Massabielle, unde Fecioara Maria, mama lui Isus, i s-ar fi arătat unei tinere ciobănițe, în 1858, potrivit News.ro.

„Fie ca el să construiască o societate armonioasă, alungând orice violență și orice ură, fie ca fiecare să muncească, să-și întemeieze familia sa și să-și împlinească viața până la capăt în liniște și seninătate”, s-a rugat Leon al XIV-lea, al treilea Papă care vine la Lourdes, după Ioan-Paul al II-lea (în 1983 și în 2004) și Benedict al XVI-lea (în 2008).

„Dă Franței lideri înțelepți și generoși, pregătiți să se sacrifice, capabili să înfrunte provocările și care să vrea să servească binele comun”, s-a rugat Suveranul Pontif, cu câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din primăvară.

„Fie ca ei să o păstreze în pace, în concertul națiunilor (...), să facă să i se audă vocea pentru a promova apărarea drepturilor omului fundamentale și pacea în lume și să respingă pentru întotdeauna logica războiului”, a adăugat el.

Mii de credincioși au urmărit venirea Papei

Mii de credincioși au urmărit sâmbătă seara, pe ecrane uriașe, la sanctuar, venirea Papei în grota iluminată. El s-a recules în tăcere, după care a făcut gesturile pe care le face orice pelerin la Lourdes. A atins stânca, a aprins o lumânare și a băut apă de la izvorul din grotă, au constatat jurnaliști AFP.

Sanctuarul de la Lourdes este unul dintre principalele locuri de pelerinaj catolic din lume și primește anual aproximativ trei milioane de vizitatori.

Construit în jurul grotei în care Fecioara Maria i s-ar fi arătat de 18 ori lui Bernadette Soubirous, în 1858, sanctuarul de 55 de hectare găzduiește pelerini bolnavi și cu dizabilități.

Pentru catolici, la Lourdes au avut loc vindecări miraculoase, iar Biserica Catolică a recunoscut 72 de astfel de cazuri.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, se află duminică în cea de-a treia sa vizită personală la Lourdes.

El oficiază o slujbă în aer liber pe pajiștea sanctuarului, după care se întâlnește, duminică seara, cu victime ale violenței sexuale în Biserica Catolică, o temă pe care nu a evocat-o încă în discursurile pe care le-a susținut.