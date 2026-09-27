Ministrul a avertizat totodată că Regatul Unit se confruntă cu "cel mai mare risc de război" din timpul vieţii sale, relatează Agerpres, care citează PA Media şi dpa.

Streeting a precizat că această ameninţare a stat la baza deciziei de a "adopta cea mai mare creştere susţinută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârşitul Războiului Rece".

Într-o declaraţie acordată publicaţiei The Sun on Sunday înaintea conferinţei Partidului Laburist, care începe duminică la Liverpool, el a afirmat că, "dără nicio urmă de îndoială, cea mai mare ameninţare la adresa Marii Britanii o reprezintă Rusia şi preşedintele Putin".

"Avem un război pe continentul nostru. Avem un preşedinte rus cu ambiţii imperialiste, care pune constant la încercare capacităţile de apărare ale Marii Britanii şi ale NATO, precum şi soliditatea alianţelor noastre. Prin urmare, realitatea care ne dă de gândit este că ne confruntăm cu un risc de război mai mare decât oricând în timpul vieţii mele", a atenţionat Streeting.

El s-a declarat încrezător că ţara dispune de resursele necesare pentru a-şi menţine securitatea, însă acest lucru nu ar mai fi valabil dacă sistemele de apărare ar "stagna" timp de cinci ani.

"Forţa generează capacitate de descurajare, iar aceasta reduce considerabil probabilitatea de a ajunge într-o situaţie pe care nu ne-o dorim: aceea de a fi în război cu Rusia sau, de altfel, cu oricine altcineva", a afirmat el.