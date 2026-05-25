Potrivit autorului, după oprirea războiului, Europa ar putea intra într-o perioadă și mai periculoasă, în care Moscova ar dispune de o armată mai puternică, mai experimentată și de avantaje tactice pe care statele europene încă încearcă să le recupereze.

Odată cu stabilizarea frontului de către Ucraina și lovirea unui număr tot mai mare de ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei – în timp ce ofensiva de primăvară a Rusiei s-a lovit de un zid – poate că este adevărat ceea ce spunea colonelul Nicholson în The Bridge on the River Kwai: „Dintr-odată îți dai seama că ești mai aproape de sfârșit decât de început”.

Având în vedere perspectiva ca războiul să se apropie de un armistițiu – chiar și temporar – spre sfârșitul acestui an sau în 2027, factorii de decizie europeni ar trebui să privească realist situația: odată ce luptele din Ucraina se vor opri, Europa va intra în cea mai periculoasă perioadă în raport cu Rusia. Capacitățile militare ale Europei – și, implicit, capacitatea sa de descurajare – vor fi probabil la cel mai slab nivel comparativ cu puterea Rusiei.

Armata Rusiei va fi excesiv de numeroasă

Aliații se vor confrunta cu o armată rusă care până atunci va fi crescut numeric, va fi acumulat aproape cinci ani de experiență de luptă și va fi dezvoltat avantaje reale pe care Europa a întârziat să le egaleze și pentru care va avea nevoie de ani să recupereze decalajul, în special în războiul la distanță și în lovirea dinamică a țintelor din spatele frontului.

Mai mult, singurul instrument al președintelui rus Vladimir Putin pentru a-și impune cererile privind refacerea sferei de influență de tip sovietic a Moscovei este armata. Europa se confruntă astfel cu o dilemă de tip „ciocan și cui”: pentru Putin, orice problemă pare una care poate fi rezolvată prin război. Acest lucru face ca riscurile să fie foarte clare.

De aceea merită reanalizat rolul pe care l-am avut într-un joc de război desfășurat în decembrie 2025, în care am atacat NATO și am câștigat. Mai exact, am jucat rolul șefului Statului Major rus într-un exercițiu desfășurat la o academie militară germană.

Deși jocul a inclus confruntări militare, nu a fost un exercițiu operațional care să testeze un plan de campanie, doctrina militară sau structura de forțe. Accentul a fost pus pe procesul de luare a deciziilor politice. Sarcina mea, ca membru al „Echipei Roșii”, a fost să creez o criză militară pe flancul estic al NATO și să forțez „Echipa Albastră” – guvernul german – să reacționeze. Atacând Lituania încă din prima mișcare, am copleșit atât de puternic procesul decizional politic și militar german, încât cel mai important aliat european al NATO nu a făcut nimic.

Desfășurat la Universitatea Helmut Schmidt a Bundeswehr-ului german din Hamburg și transformat ulterior într-un podcast de publicația germană Die Welt, exercițiul a primit o atenție mediatică considerabilă – inclusiv după ce un jurnalist l-a întrebat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre rezultat, în timpul unei conferințe de presă.

Cum poate fi paralizată alianța NATO

Pentru a învinge și practic a paraliza NATO, m-am concentrat pe trei puncte simple unde cred că Rusia are avantaj.

Primul: viteza. Problema fundamentală a NATO este că, într-un scenariu militar care implică unul sau mai multe state baltice, Rusia ar avea deja un număr mare de trupe în zonă. NATO, în 2026, nu are.

De-a lungul graniței dintre Rusia, Belarus și NATO, formațiuni militare ruse importante ar fi deja poziționate într-un scenariu de criză. NATO, în schimb, are nevoie de timp – zile în cel mai bun caz, săptămâni sau chiar mai mult în cel mai rău caz – pentru a aduce întăriri.

În al doilea rând, dacă Rusia acționează rapid, poate ocupa teritorii într-o ofensivă limitată înainte ca un contraatac să se materializeze.

În al treilea rând, Rusia ar putea menține acel teritoriu și amenința cu escaladarea nucleară, descurajând NATO să contraatace.

De ce cred acest lucru? Pentru că liderii politici germani evită să răspundă unei întrebări fundamentale: ar risca ei cu adevărat un război direct – posibil nuclear – cu Rusia pentru un stat baltic?