Topul pensiilor din România după județ. Peste 1.300 de lei diferență între extreme

În același timp, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 7.000 de persoane, până la 4,913 milioane.

Dintre aceștia, 4,573 milioane erau pensionari de asigurări sociale de stat, cu 4.000 mai puțini decât în trimestrul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.821 de lei și a crescut cu doar 0,04% față de trimestrul I.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 5.000 de persoane. În schimb, pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut cu 0,3%.

Bucureștiul are cele mai mari pensii medii

Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. În trimestrul al doilea, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost cu 1.350 de lei mai mare în București decât în județul cu cea mai mică valoare.

Topul primelor cinci județe și al Capitalei arată astfel:

București – 3.579 de lei

Hunedoara – 3.498 de lei

Brașov – 3.331 de lei

Gorj – 3.305 lei

Galați – 3.021 de lei

Galațiul este la egalitate cu județul Constanța, unde pensia medie este tot de 3.021 de lei.

La polul opus se află Botoșani, cu 2.229 de lei, urmat de Vrancea, cu 2.274 de lei, și Vaslui, cu 2.285 de lei.