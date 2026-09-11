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Topul pensiilor din România după județ. Peste 1.300 de lei diferență între extreme

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
62569886

Pensia medie lunară a ajuns la 2.942 de lei în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3% față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor INS.

autor
Lorena Mihăilă

În același timp, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 7.000 de persoane, până la 4,913 milioane.

Dintre aceștia, 4,573 milioane erau pensionari de asigurări sociale de stat, cu 4.000 mai puțini decât în trimestrul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.821 de lei și a crescut cu doar 0,04% față de trimestrul I.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 5.000 de persoane. În schimb, pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut cu 0,3%.

Bucureștiul are cele mai mari pensii medii

Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. În trimestrul al doilea, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost cu 1.350 de lei mai mare în București decât în județul cu cea mai mică valoare.

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Topul primelor cinci județe și al Capitalei arată astfel:

  • București – 3.579 de lei
  • Hunedoara – 3.498 de lei
  • Brașov – 3.331 de lei
  • Gorj – 3.305 lei
  • Galați – 3.021 de lei

Galațiul este la egalitate cu județul Constanța, unde pensia medie este tot de 3.021 de lei.

La polul opus se află Botoșani, cu 2.229 de lei, urmat de Vrancea, cu 2.274 de lei, și Vaslui, cu 2.285 de lei.

Câți pensionari sunt la un salariat

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost, la nivel național, de 8 pensionari la 10 salariați.

În teritoriu, situația este însă foarte diferită. În București și în Ilfov sunt 4 pensionari la 10 salariați, cel mai mic raport din țară. La polul opus, în Teleorman sunt 15 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui sunt 14 pensionari la 10 salariați.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 93,1% din totalul pensionarilor de asigurări sociale. Dintre aceștia, cea mai mare categorie este formată din persoanele care primesc pensie pentru limită de vârstă, care reprezintă 80,7%. Urmează beneficiarii pensiilor de urmaș, cu 9,6%, și pensionarii cu pensii de invaliditate, cu 8%.

Pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial reprezintă cea mai mică categorie, cu 1,6%.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, femeile reprezintă 55% din total, adică aproximativ 2,174 milioane de persoane.

Femeile primesc pensii mai mici decât bărbații

Datele INS arată și o diferență importantă între femei și bărbați. Pensia medie de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în toate categoriile de pensii, chiar și în situațiile în care femeile sunt mai numeroase.

Cea mai mare categorie, pensia pentru limită de vârstă, evidențiază una dintre cele mai importante diferențe: pensia medie a femeilor reprezintă doar 63% din cea a bărbaților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pensii, judete, romania,

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