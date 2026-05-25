Cercetarea a fost realizată în perioada 15-22 mai în rândul a peste 2.000 de antreprenori din sectoare precum servicii, comerţ, producţie, HoReCa, construcţii, transport şi agricultură.

Problemele semnalate

Conform sursei citate, principalele probleme semnalate sunt creşterea costurilor la materii prime, energie şi combustibili, scăderea vânzărilor şi lipsa resurselor pentru investiţii, iar antreprenorii cer reducerea taxării muncii, a TVA şi a impozitului pe dividende, precum şi măsuri de debirocratizare şi stimulare a investiţiilor.

"O veste proastă pentru perioada următoare este că salariul minim pe economie va creşte de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei brut pe ţară. Vestea proastă este aceea că antreprenorii declară că vor exista scumpiri în continuare, că preţurile vor continua să crească, că se va reduce personalul şi, atenţie, un lucru care nu apărea pe radarul nostru, în cercetările noastre: aproape 10% dintre antreprenorii chestionaţi declară că vor închide firmele. Acest lucru, vă mărturisesc, este o premieră, nu a apărut în analizele noastre anterioare (...) La întrebarea "Cum vă este afectată activitatea întreprinderii, având în vedere devalorizarea leului în această perioadă?", 80% dintre respondenţi au declarat că deja au crescut costurile de producţie şi de prestare a serviciilor, lucrul pe care îl vedem în continuare, că a scăzut volumul producţiei şi al serviciilor prestate şi, atenţie, pe locul al treilea, 23,2% declară că vor avea loc disponibilizări de salariaţi", a menţionat Florin Jianu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cât va crește salariul minim de la 1 iulie

Guvernul a stabilit că de la 1 iulie va crește salariul minim. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei. Net, însă, creșterea nu mai e la fel de mare. În buzunar, angajaților o să le intre în plus 119 lei, iar statul este cel care câștigă mai mult din impozite şi contribuţii mai mari plătite de angajatori.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Majorarea reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, a mai precizat Ministerul Muncii. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.

74% dintre antreprenori, afectați de lipsa unui Guvern funcțional

Florin Jianu mai precizează că inflaţia, instabilitatea economică şi lipsa unui Guvern funcţional afectează 74,2% dintre antreprenori, care reclamă creşterea costurilor, scăderea vânzărilor şi lipsa resurselor pentru investiţii, în timp ce doar 1,9% spun că nu întâmpină probleme.

"Contextul actual socio-politic, cu lipsa unui Guvern funcţional, cu o rată a inflaţiei record şi cu această situaţie de insecuritate şi instabilitate, face ca, într-o măsură mai mare sau mai mică, 74,2% dintre respondenţii noştri să fie afectaţi de această situaţie. Principalele probleme cu care se confruntă în prezent sunt, în principal, creşterea costurilor pentru materiile prime şi serviciile utilizate, creşterea preţului combustibililor şi gazelor naturale, creşterea preţului energiei, dar şi două chestiuni care nu sunt legate de fiscalitate, şi anume scăderea vânzărilor şi lipsa resurselor financiare pentru investiţii, respectiv, la o distanţă mai mare, lipsa forţei de muncă. Fiecare dintre aceste răspunsuri cu privire la principalele probleme a înregistrat un procent mai mare de 50%. Atenţie, doar 1,9%, adică mai puţin de 2%, eroarea statistică fiind, în general, de plus/minus 3%, declară că nu întâmpină probleme în această perioadă. Deci putem trage concluzia că aproape întreaga economie, dacă nu întreaga economie a României, este afectată în acest moment", a adăugat Florin Jianu.

Ce cerințe au antreprenorii de la viitorul guvern

Antreprenorii cer viitorului Guvern reducerea taxării muncii, a impozitului pe dividende şi a TVA, alături de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, creşterea absorbţiei fondurilor europene şi stimularea investiţiilor în economie, a adăugat preşedintele IMM România.

"Primele trei probleme pe care antreprenorii aşteaptă ca viitorul Guvern să le rezolve arată un lucru, şi anume că antreprenorii sunt sufocaţi de taxe şi impozite. Aceştia aşteaptă scăderea impozitării pe forţa de muncă cu 5 puncte procentuale, reducerea impozitului pe dividende, aşa cum a mai fost la 5%, reducerea TVA sau revenirea la TVA anterioară. De asemenea, reducerea cheltuielilor bugetare, creşterea absorbţiei fondurilor europene şi investiţiile în infrastructură şi în economia reală sunt probleme pe care viitorul Guvern ar trebui să le rezolve rapid, în accepţiunea întreprinderilor mici şi mijlocii", a mai spus Florin Jianu.

În opinia sa, creşterea TVA la 11%, respectiv 21%, este şi ea resimţită "prin scăderea volumului serviciilor şi produselor vândute, prin creşterea preţurilor la produse şi servicii cu valoarea creşterii TVA-ului şi prin întârzieri la încasări din lipsa lichidităţilor".

"Doar 1,4% dintre antreprenori declară că le-au crescut încasările în această perioadă. Deci, cu toate aceste scumpiri, cu toate aceste creşteri de preţuri, încasările nu au crescut în această perioadă. Asta ne arată că soluţia nu este, de fapt, creşterea TVA şi majorarea taxelor şi impozitelor", a adăugat el.