Stacey Humphreys, în vârstă de 53 de ani, condamnat la moarte pentru uciderea a doi agenți imobiliari, a comandat o masă finală consistentă înainte de execuția sa programată pe 16 septembrie, scrie The Mirror.

Potrivit Departamentului de Corecție din Georgia, acesta a cerut carne de vită la grătar, coaste de porc, un cheeseburger dublu cu bacon, cartofi prăjiți, aripioare buffalo și o pizza pan cu carne. La desert, a cerut două tipuri de înghețată – unt-pecan și piersică – și două sucuri fără cofeină.

Humphreys urmează să fie executat cu injecția letală pe 16 septembrie, la ora 19:00, la închisoarea de stat de lângă Jackson. Individul a depus recent o cerere pentru un nou proces de stabilire a pedepsei, care este încă în așteptare. Dacă va fi respinsă, va fi prima execuție din Georgia din martie 2024, execuțiile fiind suspendate din cauza pandemiei.

Și-a forțat victimele să se dezbrace

Humphreys a fost condamnat pentru uciderea, în 2003, a două agente imobiliare, Cyndi Williams (33 de ani) și Lori Brown (21 de ani). Pe 3 noiembrie 2003, le-a împușcat mortal într-un birou de vânzări din Powder Springs, o suburbie a Atlantei. Le-a forțat să se dezbrace și să îi dea codurile PIN bancare înainte de a le ucide. A furat permisele de conducere, cardurile bancare și de credit ale victimelor și a retras peste 3.000 de dolari.

Humphreys fusese eliberat din închisoare cu 13 luni înainte, fiind în libertate condiționată pentru o condamnare de furt din 1993. A fost condamnat la moarte după ce un juriu l-a găsit vinovat de crimă cu premeditare, crimă, agresiune, jaf armat și răpire cu vătămare corporală. Avocații săi au depus pe 28 august o cerere pentru un nou proces, invocând un așa-zis comportament necorespunzător al juriului.