Potrivit prognozei, temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu intervale în care sunt estimate valori ușor mai ridicate, potrivit ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, cu unele abateri de la regimul pluviometric obișnuit.

Săptămâna14 – 21 septembrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.