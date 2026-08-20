Ucraineanul era la filmările unui thriller hollywoodian despre explozia conductelor, potrivit informațiilor publicate joi de presa germană, transmite Agerpres. Vladimir Z., scafandru de profesie, este suspectat de Parchetul federal german că a provocat, într-un grup organizat, explozia și distrugerea infrastructurii, iar arestarea sa a avut loc în timp ce participa la producția unui film de ficțiune despre exact acest subiect.

Potrivit unui articol publicat de revista germană Legal Tribute Online (LTO),Vladimir Z. ar fi fost arestat în Croația în timpul filmărilor la un thriller despre explozia Nord Stream. În primele zile ale lunii august, au început filmările la un nou thriller politic de ficțiune cu vedetele hollywoodiene Sean Penn și Adrien Brody, intitulat „Snake Island”, regizat de Doug Liman, cunoscut pentru „Mr. & Mrs. Smith” și „The Bourne Identity”.

„Snake Island” – un film despre scafandri ucraineni

Potrivit LTO, „Snake Island” spune povestea unei echipe de scafandri ucraineni care operează clandestin, lansându-se într-o misiune periculoasă subacvatică în timp ce tensiunile dintre Rusia și Ucraina se agravează. Filmările au început la Zagreb, capitala Croației, după care s-au mutat spre coastă, la Pula, unde poliția regională a anunțat miercuri că a reținut o persoană într-un complex turistic.

Săptămânalul Spiegel a descris „bariere antitanc instalate pe trotuare, bărbați în uniformă de camuflaj care așteaptă la colțul străzii”, toate pentru a evoca războiul pentru Hollywood.

Contextul sabotajului Nord Stream

La 26 septembrie 2022, la șapte luni după invazia rusă în Ucraina, patru scurgeri enorme de gaze, precedate de explozii subacvatice, au avut loc pe Nord Stream 1 și 2, conductele care transportau cea mai mare parte a gazului rusesc către Europa. Sabotajul a fost atribuit ulterior unor grupuri organizate, iar ancheta germană continuă să identifice și să aducă în fața justiției pe cei implicați.

Autoritățile croate nu au fost în măsură să confirme identitatea persoanei reținute, efectuându-se verificări pentru a se confirma că este într-adevăr persoana vizată de un mandat european de arestare emis de Curtea Federală de Justiție. Parchetul federal german nu a reacționat pe moment la solicitările de comentarii.